Nahún Espinoza avala una posible llegada de Héctor Castellón a Olimpia

Nahún Espinoza, técnico del Olimpia, ha tomado de buena forma la noticia que la directiva de Olimpia estaría interesada en contratra los servivios del entrenador nacional Héctor Castellón para la siguiente temporada.

El lunes Roberto Dip, presidente del Vida, anunció que le han propuesto una renovación a Castellón, pero este no se decide debido a una supuesta oferta del club albo, algo que no desconcentra a Espinoza.

"Si Castellón viene al Olimpia es un buen entrenador y es más; yo diría que hasta puede ser un entrenador para la selección y si llega al Olimpia muy bien. Yo no soy quién para avalar o negar nada aquí ya que es una cuestión de la directiva si traen a Castellón y yo diría que es una buena decisión".

Espinoza afirma que este tema no lo desequilibra, aunque si cree que hay un sector de la prensa que intenta desestabilizarlo y reafirma su posición que está cerca de retirarse como DT.

"Yo respeto lo que Diego hace en Motagua, lo que hace Vargas en Marathón y respeto a todos los técnicos. Lo de Castellón no es un desequilibrio para mí porque yo ya les dije que estoy retirando, así como durar un mes o un año terminaré en Olimpia y quiero aclararlo porque hay periodistas que les incomoda que yo esté aquí, será que no les gusta cómo soy o cómo hablo"

Además mencionó que él tiene otras alternativas al momento de dejar la dirección técnica como la televisión y por eso está tranquilo.

"El Olimpia es mi casa y es el equipo que yo quiero mucho pero en realidad el tema no soy yo, el tema es Olimpia. Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de tener otras alternativas y muchas veces uno como entrenador toma equipos que no los tiene que agarrar"