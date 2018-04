Héctor Vargas: "Ojalá no aparezca una mano negra o un penal raro"

Héctor Vargas ha sido directo y muy punzante este martes en la conferencia de prensa previo al juego contra Real España en la semifinal de ida que se disputa el sábado en el estadio Morazán.

El argentino ha lanzado dardos al entrenador del Real España Tato García y también al árbitro Armando Castro a quien espera no verlo dirigiendo en estos partidos. También se refirió a la posibilidad que Junior Lacayo se marche fichado al Olimpia y además comentó sobre su renovación por dos años con la institución verdolaga.

"Es un reconomiento de que uno no hace mal las cosas y soy bendecido de tener trabajo, hay que cerrar el ciclo levantando la copa, pero el primer paso es el fin de semana en el Morazán contra un equipo que nos tocó el torneo anterior", expresó antes de comenzar a lanzar dardos.



Héctor Vargas ha renovado contrato con Marathón por dos años.

"Hoy la situación es diferente porque antes jugamos 71 minutos con público y a nosotros nos hicieron jugar sin gente en cancha neutral, esas cosas en este momento no se darán porque hay otra realidad de país y tenemos otra fortaleza como equipo. Tenemos que sacar una ventaja deportiva al haber finalizado en primer lugar, ojalá no aparezca ninguna mano negra, ningún penal raro o que nos manden a otro estadio porque hay que verlo todo con anticipación", advierte el "León" Vargas.

¿Por qué habla de mano negra? "Yo digo por el torneo anterior, ellos se abanderan con el Fair Play y a nosotros nos hicieron jugar en el Olímpico sin público, tres días después se juega la final con público, fue irregular todo porque lo justo eran 90 minutos aquí para cada equipo sin público".



Armando Castro dirigió el último partido a Real España frente a Honduras Progreso en el repechaje.

¿Qué le parecería a Armando Castro pitando el clásico? "Bueno, ahí festejamos juntos, cerramos todo y nos vamos directamente a ver la familia en Tegucigalpa. La vez pasada (repechaje de vuelta ante Honduras Progreso) se disfrazó con una expulsión a los 92 minutos, piensa que uno es tonto, después todo lo que hizo antes del partido, disfrazó expulsando a Altamirano al ver que se le puede complicar porque está el Chino López y Mario Martínez lesionado", dijo.

Luego Vargas ironizó tomando en cuenta las acusaciones vertidas por Domingo Zalazar y el prepardor físico Rodrigo Castro semanas atrás cuando lo acusaron de mandar a sus jugadores a pegar patadas a los rivales.

"Y otra cosa, hay que decirle al técnico Tato García que no le diga a sus jugadores que peguen patadas, vino el otro día y sacó a Vargas porque mandó a Kevin Hernández a sacar a Allans Vargas con una patada en la cara ¿o no lo sacó? Yo vi que le dio en el rostro".

¿Por qué dice eso?, repreguntaron los periodistas sorprendidos: "Como dijo Zalazar que yo mandaba a pegar entonces el Tato mandó a Kevin a pegarle a Vargas", ironizó entre risas.

Dice Tato García que ustedes son los favoritos en esta llave ¿es así?

¿Y cuál es el miedo? Si vos te sentís grande tenes que ser favorito, no vamos festejar empates de visita, los grandes no festejan los empates ni ponen favoritos a los demás y sino claro está que hay muchos técnicos argentinos dirigiendo en el mundo, tipos renombrados en selecciones sudamericanas que van para el Mundial, ellos se sienten favoritos y hacen que sus equipos sean favoritos por números y actitud, nostros también nos sentimos así".

SOBRE JUNIOR LACAYO Y POSIBLE FICHAJE CON OLIMPIA

Se lo voy arecomendar a Osman Madrid... No, no sé, yo pienso en Marathón, lo que pasé después no queda a criterio mío, no tengo ninguna noticia de nada, ellos que me saquen campeón y luego vendemos hasta Maní Suazo, el que se quiera ir que se vaya y el que se queda pues bien.

Si Junior quiere irse que nos dé el título y que haga el mejor de los esfuerzos y ya con la copa de campeón si Maní tiene una oferta que se vaya, pero hay que pelear por el equipo.