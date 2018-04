Lacayo en la mira del Olimpia; Marathón se pronuncia: “Su agente decide”

En las últimas horas se ha filtrado la información sobre el delantero ceibeño del Marathón, Junior Lacayo, y se ha conocido tiene un preacuerdo con el Olimpia para reforzarlo la próxima temporada.

Ante esos rumores que circulan en las redes y círculos deportivos, DIEZ contactó al gerente del Marathón, Rolin Peña, quien no desvirtúa la información, pues el jugador no es propiedad del cuadro verdolaga.

“En este tema de Júnior Lacayo la ficha le pertenece al representante de él, finalmente es Lacayo el que va a decidir su futuro y en ese sentido hemos hablado con el plantel en que nos vamos a enfocar en lo que estamos, sacar esto adelante. Sabíamos que iban a venir muchas especulaciones, algunas cosas serían afirmativas y otras no, en su momento vamos a tocar esos temas. No vamos a permitir que nos saquen del objetivo que es pelear por el título”, dijo Peña.

Leer: LOS FICHAJES QUE SE COCINAN EN EL MERCADO HONDUREÑO

La información sobre el fichaje de Lacayo no ha venido desde el Olimpia, ha sido el propio jugador que se lo ha filtrado a algunos allegados que lo han filtrado en las redes sociales y Peña considera que puede ser algo para desestabilizar el equipo.

“El tema de las redes sociales son una forma importante y masiva en la comunicación. Nosotros nos hemos estado reuniendo con los jugadores sobre qué es lo que se viene cuando se está peleando este tipo de instancias. De alguna manera se busca desestabilizar el funcionamiento del equipo”, comentó Peña.

PIENSAN QUE PUEDE SER PARA DESESTABILIZAR AL LÍDER

Lacayo llegó a Marathón en el pasado campeonato a petición del entrenador Héctor Vargas quien le levantó su nivel. Al llegar del Santos de México, estaba en La Ceiba y hasta estaba pintando casas con algunos familiares y Marathón le abrió las puertas.

“En este momento lo que puedo comentar es que estamos enfocados en lo que se viene (Semifinales ante Real España), en su momento seguramente el representante del jugador es quien va a definir su situación si es que va a seguir en el país, con nosotros o se marcha al extranjero. Esos son temas que él tiene que definir”, argumentó Peña.

Finalmente Rolin fue claro, el tema de posible fuga de talentos del equipo verde como Jean Paul Suazo o Cristian Cálix, quienes han sido relacionados con Olimpia, fue claro que eso puede ser distracción y juego sucio porque están camino al campeonato.

“No hemos hablado con su agente pero estamos pendientes. No nos vamos a enfrascar en un tema de esos, Marathón no es un solo jugador, es una plantilla. Los jugadores saben lo que hemos hablado y estar mencionando de uno en particular cuando sabemos que lo maneja el dueño de su ficha que es un representante, son cosas que se van a definir al cerrar el torneo”.