Ejemplar: UPN comparte con jugadores no videntes y se llevan tremenda moraleja

En el marco de la semana de inclusión de las personas con discapacidad se realizó ayer una jornada deportiva de fútbol sala en las instalaciones de la UNAH con la participación de cuatro equipos y entre ellos los jugadores de la UPNFM de la Liga Nacional.



Los equipos participantes eran Vinculación Universitaria Sociedad, Estudiantes con Necesidades Especiales de la UNAH PROSENE, Federación de Ciegos de Honduras y como invitados los jugadores de la UPNFM de la Liga Nacional.



El torneo se jugó con cinco jugadores por equipo con dos tiempos de 20 minutos cada uno y los jugadores de la UPNFM les taparon los ojos para estar sin ventaja alguna.



Los partidos estuvieron muy dinámicos y en el primer duelo el equipo de PROSENE derrotó 2-0 a Vinculación Universitaria Sociedad con anotaciones de Johnny Hernández y de esa manera clasificaron a la final.

Mientras que en el otro duelo la UPNFM se impuso 1-0 en tanda de penales a Federación de Ciegos de Honduras tras empatar sin goles en 90 minutos. El tanto de los Lobos fue obra de Klirmar Peña.





En la gran final la Upnfm igualó 1-1 ante Estudiantes con Necesidades Especiales de la UNAH PROSENE, pero en penales los jugadores no videntes se impusieron 4-3 quedando campeones del torneo.



"Me pone contento poder estar acá en la semana de inclusión de las personas con discapacidad, previo al partido me sentí con mucha ansiedad, ni cuando enfrentaba los partidos de Liga Nacional me sentí tan ansioso y contentos porque es algo nuevo y muy complicado, ellos encontraban la pelota con mucha facilidad y a nosotros se nos dificulta", dijo Lázaro Yanés de la UPNFM.



Al final los Estudiantes con Necesidades Especiales de la UNAH PROSENE recibieron el premio de campeón y la Upnfm el segundo lugar, el tercer puesto fue para la Federación de Ciegos de Honduras.



OTRAS FRASES

"Colaborar en ese sentido es muy bueno y positivo para el grupo, tomar consciencia de ese mundo que viven los no videntes es fundamental, a veces nos quejamos de cosas que no tienen mucha relevancia y nos damos cuenta que otras personas en condiciones más complejas sobreviven", Salomón Názar.



"Es muy motivante de compartir con ellos, es una forma de jugar muy complicada, pero todo se aprende en la vida y por eso me siento muy feliz de jugar con ellos", Jairo Róchez.



"Aquí en Honduras se transpira el fútbol y para nosotros las personas ciegas no es diferente, no practicamos fútbol muy seguido, es una experiencia bonita jugar con personas que ven, es importante que se desarrollen este tipo de torneos para que la gente observe los deportes que practicamos la gente ciega", Johnny Hernández delantero de Estudiantes con Necesidades Especiales de la UNAH PROSENE.



"Fue muy bonito y motivador el torneo, pudimos disfrutar con jugadores de Primera División y ellos estaban muy inseguros era algo nuevo para ellos, pero al final quedaron contento y nos ganaron en penales", Kelvin Castillo jugador de la Federación de Ciegos de Honduras.