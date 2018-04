Expertos ven una final entre Marathón y Motagua en Honduras

Se acercan las semifinales del fútbol de Honduras, el torneo Clausura está casi en su final, los juegos de ida serán este fin de semana y todavía sigue la incógnita de quién pegará primero entre el Real España-Marathón y Olimpia-Motagua. Ex jugadores y ahora técnicos, Luis Guifarro, Carlos Orlando Caballero, César "Nene" Obando y Nerlin Membreño dan su punto de vista.

“Se esperan duelos muy interesantes, siempre en años anteriores se había filtrado uno de los equipos no llamado grande y ahora sí se verán los clásicos. Hay muchas expectativas y yo en Tegucigalpa veo que tiene una ventaja el Motagua, llega como favorito. Olimpia a diferencia de otros años no va con ese protagonismo. Sí va mejorando poco a poco de la mano de Nahún Espinoza. Hay que recordar que Motagua tuvo una mala racha que no ganaba, pero se recuperó y tampoco hay que olvidar todo lo que hizo en los últimos años. En San Pedro Sula veo un poco más pareja la llave, los dos equipos han venido haciendo bien las cosas y por eso se espera buen fútbol. Real España tiene un poco más de presión para ganar este primer juego, sabiendo que Marathón tiene la ventaja del reglamento y que además cierra en casa, ese es una presión. Real España es el actual campeón y creo que va querer validar eso, pero Marathón tiene una deuda con su afición”, Luis Guifarro.

“Para mí esos eran los cruces que se veían venir y considero que está pareja la situación entre Motagua-Olimpia y Marathón-Real España. En estas instancias no hay favoritos, son clásicos y cualquiera puede clasificar a pesar de que Marathón y Motagua tienen esa ventaja. Hay que recordar que en nuestro país siempre se juega con el reglamento en las llaves, pero sí creo que serán partidos donde se podrán ver muchos goles. Olimpia ha mejorado defensivamente con algunos cambios y Motagua en jornadas anteriores tuvo un bajón, pero se recuperó y en los últimos años ha sido de mucho respeto. Puedo decir que Motagua es un equipo que juega de memoria y es una ventaja que tiene Diego sobre Nahún. Marathón tuvo una segunda vuelta muy estupenda, para mí fue el mejor equipo que hubo en este campeonato, pero en estas instancias eso queda atrás y no hay favoritos, son duelos muy parejos, donde uno u otro puede sacar esa ventaja”, Carlos Orlando Caballero.

“Están los cuatro grandes y miro una semifinal muy pareja, creo que son los que han levantado su nivel en el último tramo. Son los equipos que han andado mejor en nuestro fútbol y es difícil decir cuál de ellos será el campeón. Marathón anda muy bien, Real España ha levantado, Motagua se ha mantenido en su buen nivel y Olimpia se ha recuperado de unos partidos que no ha jugado muy bien, pero siempre es aspirante al título. La contundencia que tiene Motagua podría ser la clave para que superen esta llave, además que han sido más estables en los últimos años, no pierde su idea de juego y dinámica. Olimpia mejoró, ya que primero hacía un tiempo bueno otro no, pero aún no como quiere la gente, pero en estas instancias es fuerte, pero la balanza se inclina levemente para el Motagua. Real España ha jugado grandes partidos a pesar de que fue difícil ante el Honduras, pero me inclino que es más favorito que Marathón, ya que al Monstruo no le va bien en el Morazán”, César Obando.

“Por lo que se venía mostrando no hay sorpresas, Marathón fue campeón de las vueltas, Motagua maneja una constancia, Real España es el actual campeón y Olimpia y con su cambio de técnico está por encima de los que quedaron fuera. Me parece que son los cuatro llamados para hacer una buena semifinal. Independientemente del momento en que llegan los equipos la serie es pareja, no veo tanta diferencia entre un plantel y otro, pero Motagua tiene la ventaja del reglamento y la continuidad de muchos años de plantel y cuerpo técnico. Ya en los jugadores los miro parejos y en un clásico puede pasar cualquier cosa, ya que siempre hay un extra y Olimpia al tener el reglamento en contra tendrá que salir a proponer el juego y ahí llega en desventaja. Es un tema parejo, pero siento que Marathón tiene la ventaja del reglamento y el estadio, ya que ellos son muy fuertes en su casa y aquí lo podría determinar lo que pase en el primer partido. Si R. España consigue un buen resultado, eso sería difícil para Marathón”, Nerlin Membreño.