La jornada 18 del fútbol panameño definirá el descenso y tres semifinalistas

La jornada 18 de la Liga Panameña de Fútbol arrancará este viernes con el duelo por no descender y finalizará el sábado con cuatro partidos para definir a los últimos tres clasificados a la ronda de semifinales del Clausura 2018.



Mañana viernes el Santa Gema se mide al Atlético Veragüense, en el duelo denominado el "partido por el no descenso".



A esta decimoctava fecha de la LPF ambos elencos llegan como últimos y penúltimos en la tabla de descenso, respectivamente, aunque el panorama para los veragüenses tiene dos caminos, el empate o una victoria para mantenerse en primera división, mientras que al Santa Gema solo le queda ganar para no descender.



Con el descenso definido, el sábado se conocerán los últimos tres clubes, de los cuatro en pugna, que sellarán su boleto a la final.



El Club Atlético Independiente (CAI), segundo en la tabla con 28 unidades, tendrá un toque español en el juego frente al Plaza Amador, eliminado y noveno con 18 puntos, cuando se refuerce con el otrora jugador del Real Madrid y selección española Míchel Salgado.

Un triunfo o un empate le bastaría al CAI para clasificarse en la parte alta de la tabla.



El San Francisco tendrá su pase algo más complicado porque tendrá que viajar hasta Colón a medirse al Árabe Unido.



Los franciscanos acumulan 28 puntos y son terceros en la tabla, el triunfo le dejaría en semifinales, aunque los colonenses, líderes con 29 enteros, intentarán frustrar el plan del San Francisco, complicarle el pase y mantenerse de líder en el escalafón.



El Alianza F.C., cuarto en la tabla con 27 puntos, se medirá al Chorrillo F.C., que es séptimo con 20 puntos y sin posibilidades de defender el titulo del Apertura 2017.



Los aliancista tienen su manos la clasificación, deben ganar para, porque un empate o una derrota le abriría las puertas al Tauro F.C. que es quinto a dos puntos del cuarto clasificado.



Los taurinos, que han venido en franca alza en las últimas fechas, irán frente al Sporting San Miguelito, que también está fuera de carrera y es sexto con 22 unidades.