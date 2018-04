Casemiro interrumpe a periodista para defender a Keylor Navas

El guardameta costarricense, Keylor Navas sigue siendo el principal blanco de las críticas en el Real Madrid, tras la anotación de Kimmich, que en su momento puso a ganar al Bayern Munich en la Champions League.

Casemiro aprovechó en Zona Mixta para salir en defensa de Keylor Navas, tras el error que costó gran cantidad de críticas por parte de medios de comunicación y aficionados.

REAL MADRID VUELVE A LOS TRABAJOS TRAS TRIUNFO ANTE EL BAYERN

"¿Cómo está Keylor?, se lo vio mal, falló otra vez en el gol como ante la Juve", dijo Casemiro al periodista tras la consulta sobre Navas.

Posteriormente el brasileño interrumpió al comunicador para salir en defensa de Keylor Navas.

"No, no, no, no, no, Keylor hizo un paradón en el segundo tiempo, es muy importante para nosotros y lo volvió a demostrar, él está muy bien", expresó Casemiro.