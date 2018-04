Hermetismo rodea al Real España antes de enfrentar a Marathón

Las declaraciones del entrenador del Marathón, Héctor Vargas, parece que ya hicieron eco en el Real España. Esta mañana el hermetismo se apoderó en el seno de la Máquina. El profesor Martín García rompió el protocolo y no dio rueda de prensa ni quiso mandar a nadie del cuerpo técnico. La información está blindada en los campeones ¿Hay miedo acaso?

Los defensas César Oseguera y Getsel Montes, fueron los únicos que atendieron a la prensa.

"Tenemos que estar bien concentrados porque es un clásico en el cual los dos equipos quieren ganar, estamos motivados", comenzó diciendo el defensor Montes.

Y siguió "Si nosotros hacemos nuestro partido el árbitro no tiene nada que ver en eso, y trabajamos fuerte para eso, pienso que ganando en casa es importante, por el reglamento quizás la tengamos un poco complicada pero en el Yankel también hay que saber jugar, todo mundo lo quiere jugar", dijo Getsel Montes.

César Oseguera: "Ningún rival quiere enfrentarse a nosotros, saben de la capacidad que tenemos".



"Sabemos que ellos tienen el reglamento a favor pero nosotros no estamos pensando en ese tipo de cosas, estamos trabajando en lo que es nuestro equipo y corregir nuestros errores".

Los verdes tienen a favor su reglamento, pues quedaron en el primer lugar de las vueltas y un empate les puede bastar para llegar ala gran final. "En lo personal no estoy pensando en ese reglamento, estoy pensando en ganarle al Marathón, hay que ganarle, no importa quien sea el árbitro, no hay que enfocarse en eso, nos vamos a entregar en el campo".



"Ellos están en primer lugar, es casi igual al torneo anterior, pero ustedes ya saben que pasó, de favoritos no hablo, yo solo sé que ningún rival quiere enfrentarse a nosotros, porque saben de la capacidad que tenemos, pero también sabemos que ellos son peligrosos".

"Nos jugamos nuestra última carta y no nos guardaremos nada, hay que entregarnos al 100% en este partido con nuestra gente, atacaremos ordenamente, ya nos hemos preparado para esto, sabemos que podemos ganar".