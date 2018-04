Zalazar a Vargas: "Es irónico, desvía el tema en la jugada que me lesionaron"

El delantero del Real España, Domingo Zalazar apunta a titular ante el Marathón en el partido de ida de las semifinales del fútbol hondureño en el torneo de Clausura, el atacante argentino, no tiene gratos recuerdos del clásico sampedrano, pues la última vez que enfrentó a los verdes salió lesionado por el defensa Bryan Johnnson y se perdió varias fechas. Además le contestó a Héctor Vargas, asegurando que Martín García no manda a pegar patadas.

¿Cómo están los ánimos previo al partido ante Marathón'?

Hemos hecho una buena semana de preparación, sabemos lo que nos jugamos, para nosotros es muy importante volver a estar en una final, venimos haciendo bien las cosas, tenemos una buena confianza con el grupo.

¿Qué tan importante es ganarle a Marathón? Además de que se juega el clásico, es el camino a la final...

La verdad que sería algo importante, nos llenaría de mucha confianza en caso de que lleguemos a la final, ganar los clásicos es tener un envión anímico importante, estamos mentalizados y confiados en lo que podamos hacer, si bien no se define en 90 minutos, será importante estar con nuestra gente.

Leer: LAS DECLARACIONES DE HÉCTOR VARGAS SOBRE LAS SEMIS

¿Qué cambiará esta Máquina respecto a lo mostrado ante el Honduras Progreso?

Contra ellos sabemos que no nos encontramos con nuestro fútbol al nivel que nosotros queríamos, en estos partidos tenemos que dar un poco más de lo que hicimos, poner el fútbol que nos idenifica y tratar de convertir las situaciones que tendremos.

¿Son favoritos ustedes?

Creo que los dos equipos tenemos nuestras armas, tanto Marathón y nosotros.

Vargas decía que ellos son los favoritos por los números y por la campaña que viene haciendo ¿Cómo tomas esas palabras?

Hasta cierto punto tiene razón pero no existen las estadísticas en esta instancia, son partidos de 90 minutos y hay que jugarlo con los dientes apretados, ya hemos pasado por esta instancia y nosotros también tenemos lo nuestro para poder pasar a la final.

Además declaró que el empate no lo festejan los grandes, tirando el dardo que ustedes habían clasificado a las semifinales sin ganar...

No creo que hayamos festejado el empate porque tanto como el profe y nosotros los jugadores sabemos que no hicimos un buen partido, pero bueno, sirvió para pasar y en esta llave el mejor va a pasar.

Seguramente no tenés un grato recuerdo del último clásico, terminaste lesionado...

Eso me acortó mucho porque venía tomando ritmo, he jugado poco en este torneo, pero uno tiene las ganas, la experiencia de seguir dando el máximo. Mi mejor deseo en este partido es poder darlo todo en estas semifinales, ayudar a mis compañeros para avanzar como equipo.

El entrenador de Marathón aseguró que Martín García es el que manda a tirar patadas...

El profe no manda a tirar patadas, es un técnico que ya sabe jugar en esto porque ya lo ha hecho, lo única que hace es que nos muestra el buen fútbol. Lo que dice Vargas es irónico por desviar el tema en la que jugada que pasó y me lesionaron, pero bueno, eso es tema aparte, ya pasó, pero cada uno lo ve a su criterio.

¿Hay temor que te vuelva a suceder algo así, y más en ese clásico que seguramente se viene caliente?

No, yo vivo de muchos años de esto, estoy consciente que me puede volver a pasar de nuevo, ya tengo mi experiencia en esto, no hay temor, tengo muchas ganas de jugar este partido.

¿Preocupa la ventaja que tiene Marathón en el reglamento?

Eso sí, tienen una ventaja pero nosotros vamos a jugar primero en casa y sacaremos provecho de la localía.