Javier Delgado sobre los hondureños: "No vamos a permitir que nos los roben"

Sentado en las gradas del estadio Alejandro Morera Soto, Javier Delgado deja por un rato sus labores como director deportivo y se sienta a hablar con DIEZ no sólo de Roger Rojas, Luis Garrido y Alex López, también de su paso por Real España y la selección de Costa Rica.

Profesor Javier, ¿su nueva etapa como gerente deportivo es la mejor?

Es la mejor porque es la actual, es la que estoy disfrutando, estoy buscando un poco más de estabilidad, a veces como técnico es difícil encontrarla, entonces esta oportunidad que apareció en la Liga Deportiva Alajuelense me llamó mucho la atención y aprovechando que uno es de la casa, que uno desarrolló su carrera como jugador y técnico aquí, pues toda esa experiencia ya la estoy aprovechando.

¿A dónde hay más exigencia profe, como técnico o gerente?

Yo creo que la exigencia es muy parecida, lo que cambia es la posición, uno no está tan expuesto públicamente, pero como gerente hay una responsabilidad más amplia, no solo ver lo que tiene el primer equipo, sino también las ligas menores, entonces hay bastante compromiso estar en el seguimiento y concentración de jugadores, es más amplio el campo, pero sí es una responsabilidad muy grande porque te exigen los mismos resultados.

¿Extraña entrenar o ya le está encontrando la fórmula a esto?

Todavía es muy pronto para saber si se extraña o no, apenas llevo dos meses en el puesto, claro que sí me gustaría estar sintiendo lo que he sentido desde hace 15 años como técnico, pero esta nueva etapa la combino, no paso todo el día sentado detrás de un escritorio, voy a los entrenos de los jugadores, observo, la verdad no estoy quieto ni amarrado, tampoco estoy encerrado, así se le va agarrando el gusto, porque aparte de esto yo estudié contabilidad, entonces son cosas que uno siempre necesita.



A los gerentes deportivos les temen los entrenadores, los declaran no gratos, malas fichas, desleales. ¿Usted cómo ha encajado?

Bueno, puede haber temor y amenaza, pues hay gerentes deportivos que solo para eso se han formado, pero también existimos jugadores que somos gerentes deportivos, lo primero que yo hice con Nicolás fue ganarme su confianza, hacerle creer que yo estaba aquí como opción si no le iba bien, en una conversación que tuve con el presidente Ocampo cuando me ofreció el puesto fue muy directo, me dijo que yo no iba a caer en esa parte que hoy soy gerente deportivo y mañana entrenador, porque eso no le da confianza ni estabilidad a nadie, no le da ni al técnico ni a la dirigencia ni al aficionado, tampoco a uno mismo, entonces yo critiqué muchas veces eso de cómo un gerente deportivo se volvía entrenador y si no le iba bien volvía a ser gerente. Lo que yo critique ahora lo debo sostener, yo no digo que estoy renunciando como técnico, pero quiero quedarme bastante tiempo como gerente deportivo, tratar de contribuir a lograr lo primero que es ser campeón y sobre todo montar una estructura autosuficiente en cuanto a jugadores de liga menor.

¿Usted influyó para que vinieran los tres hondureños?

No, yo llegué aquí el 6 de enero de este año, ya estaban Rojas y Garrido contratados, con lo de Alex sí tuve participación porque la otra opción era Mario Martínez, entonces yo hablé con Mario, pero ya estaba lo de Alex López.

¿Mario no fichó acá porque no quiso o porque los dirigentes del Real España tampoco lo quisieron ceder?

No, lo que yo entendí es que fue decisión propia, creo que él estuvo dudando, pues la obtención del título con el Real España lo hizo dudar más y se le entiende, si un jugador está bien con su equipo no es lógico que lo deje, pero bueno, son cosas que pasan, ahora solo el tiempo podrá decir si nos equivocamos o no, pero nosotros estamos muy contentos con los tres.

¿Qué tan contento lo tienen los hondureños en el equipo?

Vea, para mí no ha sido ningún tipo de sorpresa porque la mayoría de hondureños que han venido a la Liga Deportiva Alajuelense han encajado muy bien, la historia del Alajuelense con los catrachos ha sido muy buena, se adaptan instantáneamente.

¿No teme que otros equipos, como el Saprissa le roben a los jugadores hondureños?

Primero, ellos son un complemento de lo que nosotros tenemos, han sido importantes, claro que sí, Rojas se ha complementado con McDonald, lo mismo le puedo decir que Garrido con José Miguel Cuero y Alex se ha complementado muy bien con José Luis Cordero, entonces yo creo que son un complemento muy bueno, llegaron en el momento ideal, con el grupo ideal y el entrenador ideal, ahora, igual a lo que le acabo de contar cómo vamos a medir la eficacia de estos jugadores, con el resultado final que obtendremos en este torneo. Estamos muy contentos con ellos, se ha visto el esfuerzo y su calidad, así que no vamos a permitir que nos los roben.

Profe, la no convocatoria de McDonald a la selección de Costa Rica después de ser uno de los jugadores más efectivos a nivel local, ¿afecta los intereses de la Liga?

Sí afecta porque este equipo siempre ha estado acostumbrado a tener futbolistas en la selección y hoy después de 19 años no se tiene ni uno, esto se da por la coyuntura de que Patrick y José están lesionados, entonces no fueron tomados en cuenta, pero nosotros pensamos en que McDonald ha hecho todo lo necesario para ser considerado y recibir una oportunidad, aunque esta no se da por situaciones desconocidas, pero hay suposiciones, pues dicen que le han afectado las cosas de su pasado. Yo lo que puedo parafrasear es que todos nos hemos equivocado y si a mí me van a juzgar por mi pasado, no sé dónde estaríamos hoy, yo creo que se debe tener claro cuál es el actual momento, pues ahora mismo McDonald es el mejor jugador, es un goleador referente, es un futbolista que ha hecho esfuerzos para cambiar su pasado. También tenemos jugadores como José Miguel Cuero, que ha sido parte del desarrollo de las eliminatorias de la selección y nos llama mucho la atención que no haya sido tomado en cuenta, pero también sabemos que esta lista no se ha cerrado, puede ser que haya jugadores con derecho de piso.



¿Usted cree realmente que Jonathan McDonald sea tomado en cuenta o nada más es una esperanza para ver qué pasa en un futuro?

No, es real por los méritos que han hecho McDonald y otros jugadores, porque si a Costa Rica no le va bien defensivamente se vuelve a abrir el debate, yo hablé personalmente con Jonathan y le dije que siguiera haciendo lo mismo que ha estado realizando, por eso es que mucha gente aboga por su convocatoria, así que no tiene absolutamente que cambiar, en cada partido tiene que llegar y hacer el mejor trabajo posible en la ofensiva, lo otro es esperar, porque al venir cosas con varios jugadores que no encajan en lo que quiere el entrenador, ahí es donde se abren oportunidades para otros futbolistas.

¿Tampoco ha logrado interpretar algún cierto grado de maldad por parte del técnico de la selección nacional sobre los jugadores?

Maldad no; mire, uno respeta porque ha estado en esa posición y tiene que tomar decisiones y no le va a quedar bien a todo mundo, si usted llama a “A”, habrá gente que quiere que llame a “B” y si llama a “B” otra gente va a querer a “A”, entonces son situaciones que son entendibles, lo único que nosotros pensamos es que en este caso, Jonathan ha hecho todo los méritos, está en su mejor momento; entonces, si no es ahora cuándo va a ser, esa es la situación que nos pone a pensar, no estamos hablando de maldad, ni situaciones extradeportivas, es lo que el técnico piense que es lo correcto y solo el tiempo le dirá si toma una buena decisión o no.

Cuando usted fue fichado como técnico del Real España, que por cierto suplía buenas expectativas, ¿por qué le costó, por qué no le devolvió aquella alegría al equipo?

Porque yo no había formado el equipo, sino que Hernán Medford, cuando le salió la posibilidad de ir a la selección el grupo ya estaba conformado, yo llegué y recuerdo que Hernán dirigió un partido de campeonato y otro en Pachuca, entonces yo arribé a un equipo que no había formado, sí tenía las preferencias y todo, pero a veces los equipos de trabajo necesitan un tiempo prudencial para conocerse, ellos conocerme a mí y yo a ellos. Hernán y yo tenemos diferencias tanto en el manejo de grupo, en cuanto a preferencia futbolística, entonces tal vez ellos ya estaban habituados a lo que Hernán les estaba dando, nosotros hicimos un gran esfuerzo. Creo que el equipo sí tomó el pensamiento futbolístico que nosotros queríamos, pero nos topamos en una semifinal contra Real Sociedad, un rival difícil, me acuerdo del partido de allá en Tocoa, en una cancha muy difícil, había llovido.

El listón quedó muy alto, eso lo tenemos muy claro. ¿Qué es lo que el costarricense espera de su selección? No menos de lo que logró en Brasil 2014, pero la situación es diferente, el equipo es distinto, son momentos diferentes, yo creo que la vamos a tener más complicada, el grupo que nos tocó no es fácil, entonces pensamos que no vamos a tener los mismos elementos que en Brasil, pues ahí teníamos un equipo muy maduro, jugadores consolidados, con rendimientos muy buenos, ahora tenemos el problema que los de la MLS apenas empiezan su campeonato y carecen de ritmo, algunos jugadores no tienen mayor participación en sus equipos europeos, salvo Navas y Bryan Ruiz, pero otros apenas juegan, entonces cuando usted empieza a tomar rendimientos diferentes va a costar menos el engranaje de la selección.

¿Cómo entrenador, qué le impresiona del futbolista hondureño?

El coraje, el esfuerzo y la forma de querer mejorar su calidad de vida porque no solo en Honduras, aquí en Costa Rica el 98% de los jugadores de primera división vienen de familias con mucha pobreza, entonces ellos ven en el fútbol una oportunidad para mejorar su estilo de vida y el de sus familias y eso está bastante impregnado en el futbolista hondureño.



La no clasificación de Honduras al Mundial. Desde su perspectiva, ¿cómo lo analiza?

Dura, complicada, difícil, el problema ahí es que se puede perder algún tipo de generación de jugadores por la vitrina de cualquier selección en un mundial, nosotros después de Alemania 2006 soltamos el boom de jugadores de Costa Rica en Europa, después esos futbolistas venían aquí y traspasaban todas las enseñanzas, yo creo que Honduras sufre mucho cuando no va a un mundial, sufre tanto deportiva como económicamente, se puede ver como algo negativo esa no clasificación.



Mientras usted esté involucrado como técnico o gerente deportivo de algún equipo, ¿siempre habrá espacio para los hondureños?

Por supuesto, yo solo cosas buenas puedo hablar de Honduras, yo creo que uno debe ser muy agradecido cuando lo tratan bien, lo vuelvo a mencionar, el jugador hondureño es casi seguro que dará el resultado que usted desea y por lo que a mí respecta el mercado hondureño es casi garantizado para nosotros.

¿Cuando usted dirigió en Honduras, qué jugador loimpresionó?

Le tengo la respuesta inmediata: Bryan Acosta, jugadorazo, no solo por el tipo de persona, sino que usted donde lo pone hace las cosas bien, es un futbolista que no es casualidad que esté en España, yo me lo quise traer para Costa Rica, pero fue muy difícil porque él ya estaba cotizado. Al otro que sí tuve la dicha de tenerlo fue a Jorge Claros, es un jugador muy profesional, a veces mucha gente lo ve como un contención, como un mixto, yo lo veo como un jugador completo.

¿Sintió que quedó en deuda con la gente del Real España?

Sí, porque uno es muy exigente con uno mismo, yo te puedo decir que hicimos lo mejor posible, pero ahí están los resultados, los técnicos se miden con resultados y al final de cuentas si en un equipo como el Real España no se logra el título, pues obviamente va a ser cuestionado.



¿La estructura del equipo está para competirle al Saprissa, al Herediano y para replegar a todos los que vienen atrás?

Claro que sí, el avance que ha tenido el club ha sido mucho, si usted hace una referencia en los torneos anteriores, verá que fueron muy complicados para el Alajuelense, mucho cambio de jugador o de técnico trae inestabilidad, entonces ahora estamos tratando de retomar esa fortaleza, queremos un equipo que solo busque títulos.