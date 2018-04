Nahún Espinoza no descarta a Wilson Palacios para el clásico ante Motagua

Luego de no haber tenido una tan destacada presentación en el duelo ante el Platense, el tema de la continuidad de Wilson Palacios está muy claro en el campamento de los merengues.

El Olimpia ya suda su nueva camisa antes de enfrentar ante Motagua

El técnico de los Albos, Nahún Espinoza ha salido al paso y no descarta al jugador para este compromiso ante los azules.. "Puede ser que los tenga, vamos a tratar de tener continuidad, él y otros jugadores, no solo Wilson Palacios. El caso de él es especial por todo el tiempo que ha estado inactivo", comentó.

El estratega de los blanco confía muy de lleno en la calidad del jugador y considera que él lo observa en cada una de la practicas que ha tenido el equipo en los últimos días.

"Podría ser de otra manera, el fútbol es fútbol y si das por asumido algo vas a fracasar. Yo no puedo asumir nada antes de ver la acción, solo hago un plano teórico antes y para eso hay entrenamientos".



Espinoza es claro que el jugador no va tomar el ritmo de juego de un día para otro. "Él está bien, tiene experiencia, lógicamente que no se consigue ritmo en un partido", finalizó.