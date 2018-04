Nahún Espinoza: "A mí no me quita el sueño ningún rival"

El técnico del Olimpia, Nahún Espinoza, vive de lleno este duelo de semifinales ante el Motagua y dejar muy en claro los aspectos en lo que se ha enfocado para salir con el triunfo en esta serie.



"Han trabajado bien y con la conciencia de lo que significa este partido, lo que es el rival, lo que nos estamos jugando ambos equipos; la seriedad y el compromiso para tratar de pasar una clasificación complicada. Lo más importante es el mismo juego y nos preocupamos en mejorarlo", comentó.

Nahún Espinoza no descarta a Wilson Palacios para las semifinales

Además agregó. "Puede haber alguna variante, valoramos unas cosas, el nivel de juego de cada quien, los rendimientos, pero en términos generales el equipo mantendrá su estructura".



También aseguró. "Sabemos sus puntos fuertes y hay que neutralizar. La vez pasada me dijeron que si había algún jugador en especial y por su puesto que los hay a tomarlos en cuenta, pero no está el temor que algún jugador del equipo contrario solo lo vamos a neutralizar. Lo cierto es que tenemos un plan y vamos a seguirlo".



Espinoza adelantó el regreso de Diego Reyes en la ofensiva merengue. "Ya está mejor y estamos considerando si puede estar entre los 18 que estarán en la concentración".



El estratega de los albos tiene un panorama de como espera este duelo. "Intenso, concentración máxima, tener consistencia en lo que se hace, dominar los principios que intentamos implementar; valorar la situación del propio juego".

Además no negó que si pueden definir la serie en este duelo de ida lo harán. "Si se puede sí, pero para que eso suceda, el rival tiene que proponer ciertas situaciones. Se habló que porque en Cortés ante Platense no se fue a proponer con un hombre más, pero yo les hablaba del reglamento. Si el rival no ofrece nada en ofensiva, pero si lo está fuerte defensiva y está un partido de vuelta, porque vas arriesgar tanto.Ahora cambia los papeles, Olimpia tiene que arriesgar más".



Siendo un poco más directo, Nahún mando un recado al rival. "A mí no me quita el sueño ningún rival, más bien lo que me ha quitado el sueño son algunos errores que he cometido de algunos jugadores que me tienen inquieto, los míos, no del rival. Pero yo no estoy aquí para maltratar jugadores, simplemente tenemos que mejorar y eso no se logra de un día para otro".



Tampoco pasa por alto que ya conoce bien a ciertos jugadores del Motagua. "De jugadores de Motagua he tenido varios conmigo: Los Crisantos, Montes, Rubilio que lo conocí a los 17 años, Erick Andino lo tuve mucho tiempo en Olimpia. Son varios que conozco y ellos me conocen. Le agradezco y ellos tienen mi respeto".



Pero también es claro que el hecho que los conozca no es ventaja, ya que así pasa a nivel mundial.



"Todo mundo conoce a Ronaldo y los va golear porque es bueno, saben de Messi y los va golear, Salah del Liverpool, es una cosa increíble como juega. Los conoces, pero si te descuidas te pegan una avasallada. En el fútbol de hoy el que peque de ignorancia es porque no estudia o no observa. Los medios de comunicación están al alcance de cualquier persona".



Lo que no olvida Nahún Espinoza es el tema del reglamento. "Ellos tienen esa pequeña ventaja, así como nosotros la tuvimos en el repechaje, pero son 90 minutos y yo soy de la opinión que un juego no se puede manejar desde el primer minuto.Los partidos se manejan a medida los jugadores van interpretando ese partido".



Siendo muy sincero, las dudas no las esconde. "A mis jugadores siempre tengo dudas. Hace poco leí un articulo que dice que la persona que no tiene dudas ¿en qué está?. Siempre hay dudas, pero lo importante es solucionar. A mis jugadores les he dichos que son persona que resuelven. Un profesional que no sabe resolver no puede estar en un trabajo de alta exigencia".



Al consultarle sobre la ausencia de Nicolás Del Grecco, el mensaje fue muy claro. "Tienen que estar bien todos y además yo tomo las decisiones, cualquiera que esté incomodo viene donde mi, hablamos y sino le parece algo tomamos una decisión. Juegan los que yo considero son los mejores, me puedo equivocar y es una profesión que no se queda bien con todo el mundo. A mí si a alguien no le gusta mi cara, mi forma de hablar lo solucionamos".



Y sobre la posición que utilizará a Jonathan Paz. "No me cabe duda que si yo mañana le digo que lo necesito de central, también lo hará bien. Primero hay que entrenar. Mis charlas no solo van relacionado con la futbolístico, sino que con otros temas: motivacionales, conciencia de la profesión, su vida particular".



El mensaje de apoyo para Carlo Costly no pudo faltar. "Depende de él, para mí es un jugador muy importante, tiene todo mi respeto, consideración y la gente le tiene mucho cariño y si está bien en cualquier momento puede aparecer".



Sobre las reglas de comportamiento están claras. "Ya les dije que si un jugador se descuida todos vamos a pagar, La relaciones a nivel grupal es importante, ya que un entrenador no va solucionar todo. A lo interno al situaciones que lo deben de manejar ellos y nos ponemos de acuerdo en un bien común".



Nahún se muestra feliz por el buen momento de sus goleadores. "Cada vez confiamos más en los jugadores porque lo están demostrando con hechos. Rony está haciendo goles. Chirinos anda bien. Espero que Will, Moya, Diego también participen de este compromiso".



Es así que cree que sus delanteros podrían definir este cruce de semis. "Puede pasar mucho por ahí, ya que un equipo que no hace goles es difícil que sea campeón y no solo necesita uno, sino que varios", finalizó.