Donis Escober: "Ante Motagua son esos partidos que más duele perderlos"

Relajado y con una risa en su rostro, el guardameta del Olimpia bromeó con sus compañeros y a la hora de hablar sobre el clásico ante el Motagua, no negó en confesar de manera muy sincera lo que espera que pase el domingo.

"El grupo está muy motivado, feliz de estar en estas instancias. Jugar una liguilla es de mucha motivación y ante un rival que todo mundo quiere jugar, son partidos calientes, pero estamos concentrados para sacar un resultado que nos de la posibilidad de pasar a la final", comenzó diciendo.

Nahún Espinoza advierte que tendrán varios cambios ante Motagua

Escober no quiere pensar en lo que fueron los partidos pasados. "Eso es parte del pasado, hay que vivir el presente y el momento es el partido del domingo, un juego que queremos ganar, no hay mañana y es la posibilidad de pasar a una final. Para quedar campeón hay que ganarle a todos los rivales y la meta es ir paso a paso".

Y agregó. "El equipo anda emocionalmente mejor y cuando un grupo anda así las cosas salen mejor. Estamos enfocados en hacer un gran partido, pero estos juegos son de 180 minutos y además hay que dar un buen espectáculo".



También dejó muy claro que. "En clásico se juegan cosas extras, siempre piensa en ganarlo y nadie se va acordar de un clásico pasado dentro de la cancha. Vamos a tratar de hacer un partido inteligente que nos de la oportunidad de pasar".



Con mucha sinceridad, el capitán de los blancos reconoció el dolor que le causa la derrotas ante los azules. "Todos los partidos son importantes, siempre los quiero ganar, mantener el arco en cero y ese es mi objetivo, pero un partido ante Motagua son esos partidos que más duele perderlos y esperamos hacer un gran partido".

En cuanto a las exigencias del técnico en cada partido."Él nos pide siempre a salir a buscar los partidos, dar un buen espectáculo y los goles, ya que esos son lo que te dan la posibilidad de ganar un partido, pero tampoco es que nos vamos embrocar todos para irnos a regalar, sino que hay que mantener un orden".



El "Pimpollo" es muy especifico en cuanto los argumentos que tiene el rival. "Motagua es un equipo que es fuerte en todas las líneas, tanto los que juegan y siempre tienen la ventaja que tiene en la banca jugadores que entran a resolver y tienen para suplirlo. No es una desventaja que no esté".



Así mismo habló del Rubilio Castillo, el goleador de las águilas. "Es un jugador importante, el goleador, pero siempre hay que tener la precaución de él porque es el referente adelante, es el que más goles mete, las busca. Pero en general es un equipo completo en todos sus jugadores y no solo él".



"Ellos juegan por las bandas y hacen centros, es un juego que les ha funcionado y esperamos estar a la altura para contrarrestar ese juego", indicó.



Donis Escober cerró dejando claro el deseo y la obligación que tienen por levantar la corona. "Estamos en una instancia donde hay bastante presión, ya días no ganamos y más este rival que siempre nos ha complicado y no ha dejado fuera, pero esta es una nueva historia y están en nosotros romperla".