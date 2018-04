Rafael Villeda: "Si no se logra el título, para nosotros es un fracaso"

Rafael Villeda dijo que estar en la instancia decisiva del torneo "es parte de la meta que nos trazamos desde el inicio: llegar a las semifinales y eventualmente pasar a la final para aspirar al título".

El vicepresidente ejecutivo de Olimpia no esconde la obligación de eliminar a Motagua y de ir por la corona número 31.

"En todos los torneos el compromiso es tratar de obtener el campeonato, si no se logra, para nosotros es siempre un fracaso, así que la intención y el deseo de todos es que podamos avanzar a la final y volver a conquistar la copa".

De cara al cruce de semifinales, el dirigente albo está de acuerdo con la disposición de la Policía en matería de seguridad: que las barras organizadas ingresen a sus respectivos sectores.



"Creo que es conveniente que entren las barras de ambos equipos, pero manteniendo el control que se ha establecido en las ubicaciones, en los dos extremos del estadio. Cada una en su posición y después la Policía sabe cómo manejar el acceso de cada una de ellas, así como el desaolojo después del partido".



Villeda cree que esta "es la mejor manera de controlar a ambas barras", puesto que "la experiencia en el último clásico no fue tan buena (la barra visitante se aglomeró junto al resto de los aficionados)".



En las últimas horas ha trascendido que Olimpia ya tendría fichado a los verdalagas Júnior Lacayo y Jhon Paul Suazo, pero el directivo merengue aclaró que "no tenemos nada todavía respecto a contratación de jugadores; seguimos trabajando con el plantel que tenemos, y esperamos que una vez terminado el torneo, allí sí ya poder definir esto".



Igualmente desmintió que los Blancos ya tengan un arreglo con el entrenador del Vida, Héctor Castellón.



"No, para nada. Nosotros estamos concentrados, dándole todo el respaldo a Nahún y esperamos que con él y todo el esfuerzo de los jugadores podamos lograr la nueva copa", cerró Villeda.