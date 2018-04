Sirey Morán se confiesa: "Hay varios jugadores que andan atrás de estos huesitos"

Real España puede respirar tranquilo, bajo su trono yace Sirey Morán, la madrina de la realeza y Miss Honduras 2016 que engalana las graderías de los estadios de la Liga Nacional con su presencia, y que además está tatuada de pasión y fidelidad por el club como todo hincha aurinegro.

¿Pero cómo comenzó este romance con el equipo sampedrano? Hoy en 'A Solas Con', la encantadora reina de belleza nos reveló todos esos detalles que desconocías de ella y sobre su relación con los jugadores, entre otras cositas. ¡Ay caray! ¡Comenzamos!

Todo equipo tiene o debería tener a su madrina, tú eres una de ellas.

Síii. Sabes, mucha gente no sabe, pero hace mucho tiempo el equipo hizo una competencia para elegir la madrina del equipo y la ganadora resulté ser yo, después de ello no se volvió a hacer, así que sigo siendo yo, ja, ja. Incluso hay algunos jugadores que me dicen: 'hola madrina, cómo estás'.



¿Cambiarías tu título de Miss Honduras 2016 por festejar la #13?

Ay, ay, ay... El reinado ya quedó para siempre, me van a recordar por eso y tampoco me podría despojar de ello. Son dos cosas que no se pueden mezclar, ja, ja. Me cuelgan los aficionados si opto por la corona.



¿Cómo es un partido con Sirey en las tribunas del estadio?

Con mucha intensidad, creo que cualquier camarógrafo podría revelar que soy de las que grita, que se pone la mano en la cabeza. Hace unos años lloré como una Magdalena en uno de los clásicos. Las cosas que a uno le sale en el estadio son intensas, puedo hasta gritar ¡pongan güevos!. Antes nos metíamos a la Mega Barra con mi hermana a apoyar al Real España.



¿Cómo sería una semifinal perfecta?

Que el Real España gane y si es por goleada mucho mejor. El clásico sampedrano nunca es fácil. Marathón está mostrando buen fútbol, así que estará interesante.



Entiendo que tienes bonitos recuerdos de Milton "El Chocolate" Flores

Estaba muy chiquita, sabes. Solía pedírle fotos, no las negaba. Siempre fue muy lindo conmigo, era una persona muy agradable, por ello ahora todos los recuerdan.



Sirey Morán es la hermosa madrina del Real España



¿Qué hay de Carlos Pavón?

A mí me encanta él. Para muchos es considerado creído, pero para quienes lo conocemos sabemos que es agradable. Él es uno de los que me dices, antes eras una mocosa, ahora sos una reina de belleza, ja, ja.



¿Qué piensa Sirey sobre el 'Tato' garcía?

Personalmente he visto que más allá de ser técnico es como un amigo. Tuvo la oportunidad en New Orleans de ver cómo trabaja y sí, es una persona que trata de mantener la unidad, los abraza y los saluda. Al final eso se refleja en la cancha. Además de ello es un hombre que ha dado resultados, así que no es de especulaciones.



Sirey, tengo que preguntar... ¿Algún futbolista actual de la máquina te anda piropeando?

Ja, ja, ja... Mira, hay varios por allí. Pero a la mayoría, especialmente que están casado o tienen novia, los veo como hermanitos y los dos o tres que están solteros pues, sería complicado tener algo con alguien del equipo. Pero nunca hay que decir nunca. Hasta el momento no he tenido un novio futbolista.



Sirey, la aficionada más bella del Real España

OTROS DETALLES:



Colección:

La familia de Sirey colecciona búhos como adornos de decoración. Por su parte la reina de belleza también tuvo uno de mascota.



¡No hay otra como ellos!

La barra de Real España es incondicional. No somos un equipo que somos campeones todos los años, pero siempre estamos ahí. Han pasado años y sigo viendo los mismos rostros.

LA CONFESIÓN:

Hay varios jugadores de fútbol que andan atrás de estos huesitos, pero vamos a ver si en algún momento se da.

¡Detallazo!

“Si Tato sigue con esa racha que siga de por vida. En España ya le tenemos ese cariño. Sin duda se ha ganado un puesto en el corazón de la afición aurinegra”