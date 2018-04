Academia de "Chamaco" Guifarro firma acuerdo con escuela de fútbol de España

Luis "Chamaco" Guifarro, ex jugador que brilló para el Motagua, Marathón y Real España, ahora es técnico de niños y jóvenes, ha logrado realizar un acuerdo con una academia de Valencia, España.

El temible once titular que mandaría Diego Vázquez con el Motagua ante el Olimpia

Guifarro consiguió una buena alianza con 'The Next Generation Sports (TNGS)', escuela que ha logrado colocar jugadores a equipos como West Ham United FC (Premiere League) , Toronto FC (Major League Soccer), Bristol City Football Club (Premier League) o Levante UD (La Liga), entre otros.

Este es el primer acuerdo que realiza TNGS Academy en Honduras, ya tiene en Costa Rica y también en Jamaica. La idea de este proyecto es exportar el talento de jugadores catrachos y ponerlo a prueba en España.

COMUNICADO DEL ACUERDO

Luis Guifarro, ex futbolista y coordinador de una de las academias más exitosas del país, planea la fusión de ésta con la academia española TNGS Academy, tras el acuerdo alcanzado con la consultoría The Next Generation Sports (TNGS), propietaria y gestora de la marca.

La fusión de ambas academias será de forma progresiva y, como primer paso, los jugadores de Chamaco Guifarro ya lucirán en sus camisetas las letras de TNGS Academy.



Luis Guifarro espera exportar jugadores hondureños a España

Con la firma de este acuerdo, TNGS Academy y la Academia de Fútbol Chamaco Guifarro se proponen formar a los jóvenes de San Pedro de Sula siguiendo los principios metodológicos que la empresa española aplica con los jugadores de su academia central ubicada en Valencia (España).



Para TNGS es fundamental la formación integral de los deportistas. Por ello, los jugadores de sus academias, más conocidos como NG (Next Generation) Players, no sólo son formados en aspectos técnicos, tácticos y físicos, sino que se da una especial atención al aspecto psicológico y el desarrollo personal del joven.



Todo ello es posible a través del visual coaching o aprendizaje mediante imágenes. Una herramienta educativa con la que los técnicos TNGS crean sesiones de entrenamiento innovadoras y fáciles de entender, que ha permitido a la marca expandirse a diferentes territorios sin que la comunicación verbal o las diferencias culturales supongan un obstáculo.



Con esta alianza, la Academia de fútbol Chamaco Guifarro dispondrá de un potente instrumento para desarrollar y dar salida al talento local. Y es que la llegada de TNGS Academy a Honduras establece un puente directo entre el fútbol nacional y el europeo, gracias a las múltiples conexiones que TNGS tiene con diversos clubes de primera y segunda división de España, Portugal, Suecia, entre otros.



Acerca de The Next Generation Sports (TNGS)



De organizar los campus deportivos del Valencia CF en Jamaica, Bermuda y Costa Rica, a desarrollar todo un programa de formación integral en el que colaboran instituciones de prestigio como la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y en el cual se han formado jóvenes que posteriormente han sido llamados por su Selección o fichados en clubs de la talla de West Ham United FC (Premiere League) , Toronto FC (Major League Soccer), Bristol City

Football Club (Premier League) o Levante UD (La Liga), entre otros.



The Next Generation Sports (TNGS) está compuesta por siete áreas de negocio: NG Players, TNGS Academy, NG School, NG Institute, NG Coaching, NG Stages y NG Camps. Su equipo multidisciplinar, cuenta con técnicos UEFA Pro, psicólogos deportivos y personal docente y de investigación, centrados en la creación de programas personalizados que repercutan positivamente en el individuo y en el territorio de origen de éste.



Las distintas áreas incluyen la formación integral de jóvenes deportistas, formación a entrenadores, estancias deportivas para equipos, desarrollo de metodologías y métodos de juego, organización de eventos deportivos, así como el desarrollo de planes de estudios adaptados a deportistas. La gran oferta de TNGS permite a sus clientes disfrutar de un servicio de calidad adaptado a sus necesidades y las particularidades de su territorio.



Actualmente TNGS cuenta con academias en 7 países repartidos por todo el mundo, además de una red de colaboradores que se extiende a un total de 32 profesionales del mundo del fútbol.