'Tato' García sobre el penal a Marathón: "No veo que nos cobren esos penales a nosotros"

Martín García sabe que tienen que redoblar su trabajo para pasar sobre el Marathón y estar presente en la Gran Final del Torneo Clausura-2018.

El estratega de la realeza, que cayó en su feudo 0-1 dijo que: "Marathón encuentra el gol en la desgracia de un compañero", haciendo alusión al error de Kevin Hernández.



"Tuvimos que salir a buscar, tuvimos un problema para armar el 11 titular, tuvimos chances claras; sacan dos pelotas de la línea que pudieron terminar en gol", explica, pero a su vez advierte "quedan 90 minutos todavía".



Sobre Mario Martínez: "Lo de Mario sabíamos que no estaba bien, por eso no ingresó de titular, lo tratamos de utilizar en el segundo tiempo para que manejara la pelota y el balón parado; se volvió a sentir, evaluaremos la situación, es un esguince".



El 'Tato' sabe que aún pueden darle vuelta a la serie frente al Marathón. "Sabemos que va a ser duro pero esto ya lo sabíamos, hoy no se define nada", aseguró.



Sobre el penal que Kevin Hernández tapó: "El 2-0 hubiera sido complicado, no veo que nos cobren esos penales a nosotros; es otro penal para el equipo rival. Eso nos pudo haber complicado a nosotros, la desgracia que tuvo Kevin y después se reivindicó tapando el penal".



Para finalizar, expresó: "Nosotros no estamos desesperados para nada. Debemos descansar y tratar de recomponernos, el equipo rival consigue un gol con una desgracia nuestra".