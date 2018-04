Hoy continúa la fiesta para unos y el llanto para otros en el Ascenso

Jornada de clásico en Liga de Ascenso ya que este domingo Deportes Savio le hace los honores al Parrillas One en el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copan a las 3:00 de la tarde.

En otro de los encuentros en la ciudad de Danlí, el Estrella Roja enfrenta al Yoro FC, el duelo está programado para las 3:00 PM.

Mientras en el estadio José Elias Nazar de Nacaome, el Valle FC se juega la permanencia en Liga de Ascenso ante el Brasilia que ganó el primer choque 2-1 en el Filiberto Fernández. El juego está programado para las 2:00 de la tarde.



Cuartos de Final

Deportes Savio Vs Parrillas One 3:00 PM

Estrella Roja Vs Yoro FC 3:00 PM

Por el no Descenso

Valle FC Vs Brasilia 2:00 PM