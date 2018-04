Lacayo sorprende: "Claro que sí me gustaría jugar en Olimpia"

Júnior Lacayo es una de las figuras del Marathón de Héctor Vargas y en las últimas horas se filtró la información sobre el interés del Olimpia en ficharlo.

En una entrevista a Televicentro, el delantero de los verdes fue preguntado sobre el tema, pero primero intentó ignorar la interrogante.

"Del tema no quiero hablar, cuando sea el final del torneo podemos aclarar eso", inició diciendo Lacayo.

Posteriormente, confesó que su representante sí ha tenido pláticas: "Mi agente quizás esté platicando con ellos, sobre esto él me va a dar la respuesta de si se da o no".

Por último, le preguntaron: ¿Te gustaría jugar en Olimpia? Su respuesta fue sin muchas dudas: "Claro que sí me gustaría, si se me abre las puertas estaría muy contento de llegar. Pero no quiero hablar más de este tema, ahorita estamos metidos en lo que es el campeonato con Marathón".

Vale la pena mencionar que ya Rolin Peña, gerente de Marathón, confirmó que la ficha de Lacayo no les pertence, por lo que puede irse sin problemas del club.