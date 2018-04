Herediano se consolida como líder del cuadrangular final en Costa Rica

El Herediano se consolidó como líder solitario del cuadrangular final en Costa Rica tras imponerse al Saprissa por 1-0 y la derrota hoy del Alajuelense por el mismo marcador contra el Santos.



En un reñido partido el Herediano obtuvo el sábado los tres puntos frente a un Saprissa que quedó diezmado tras la drástica expulsión del delantero Jerry Bengtson y que no pudo sostener el empate a cero en el último cuarto de hora.



José Sánchez aprovechó una jugada de Jairo Arrieta para marcar el único gol del compromiso y mantener al Herediano en lo más alto de la clasificación con seis puntos después de dos jornadas disputadas del cuadrangular.



El Saprissa se estancó en un solo punto y deberá recuperarse de inmediato de la derrota y derrotar al Santos en la próxima jornada para no perder tanto terreno en la lucha por el torneo.

TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL DE COSTA RICA



Otro que deberá reponerse rápido de la derrota es el Alajuelense del entrenador uruguayo Nicolás Dos Santos, que hoy cayó por 1-0 en su visita al aguerrido Santos.



El Alajuelense no supo aprovechar el hombre de más en el campo después de la expulsión de Kenny Cunningham en el inicio de la segunda mitad y más bien fue el Santos el que se quedó con la victoria en el tiempo de reposición.



Allen Guevara y el hondureño Roger Rojas, goleador del torneo con 18 goles, fallaron las opciones más claras para el Alajuelense, que llegó al área rival en repetidas ocasiones pero que no tuvo la puntería necesaria para ganar.



El Santos se defendió con uñas y dientes con un hombre menos y sacó petróleo de una de sus pocas llegadas cuando ya se jugaba el minuto 90.



Un tiro libre de Diego Madrigal se estrelló en el horizontal del guardameta Adonis Pineda y el rebote fue aprovechado por el defensa Alexis Gamboa para anotar de cabeza y darle los tres puntos a un Santos que estaba obligado a ganar tras haber caído en casa en la primera jornada frente al Herediano.



El Alajuelense no tuvo tiempo para reaccionar y más bien fue el Santos el que estuvo a punto de marcar el segundo gol en el minuto 93.



Con este resultado el Santos llegó a tres puntos y el Alajuelense tiene solo uno.



El Herediano se ha colocado con comodidad en la cima del cuadrangular y en la próxima jornada podría dar un paso hacia el título si vence al Alajuelense, conjunto que no podrá guardarse nada en pos de su primer triunfo.



El Herediano ganó la fase clasificatoria y si se adjudica el cuadrangular se coronará campeón sin necesidad de una final.



Si es otro equipo el que gana el cuadrangular ganará el derecho de disputar una final contra el Herediano, que es finalista por haber sido el líder de la fase clasificatoria.