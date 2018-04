Continúa la guerra: Los dos gestos obscenos de Jesé Rodríguez a su ex novia

El delantero español Jesé Rodríguez ha vuelto protagonizar otro escándalo junto con su ex novia Aurah Ruiz, según publicó este lunes el diario español Marca.

El duro momento que vive Jesé Rodríguez con su hijo

Esta vez la española se encontraba celebrando el cumpleaños de una de sus amigas en un barco en Gran Canaria luego de que la semana pasada le dieran de alta al pequeño Nyan, hijo que tiene con el futbolista.

Sin embargo, los problemas no terminan en esta pareja, y según apunta la mencionada fuente, Jesé intervino en el crucero y desalojó a todas las amigas de Aurah Ruiz, lo que provocó la furia y lo insultos de todas las feminas hacia el jugador.

Luego de este incidente, donde se desconoce el motivo por el cual Jesé buscó a su ex pareja, la modelo se refirió mediante redes sociales al altercado y recriminó que el delantero ''no me ayuda ni tan siquiera para un bote de leche''.

Asimismo explicó que Jesé luego del incidente en el barco, se bajó y le dedicó dos gestos obscenos con las manos (sacándole el dedo de en medio).