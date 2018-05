Nahún Espinoza: “Hemos sacado resultados con más voluntad que buen fútbol”

El entrenador del Olimpia, Nahún Espinoza, dice que el domingo miraremos a un equipo distinto en el juego clave ante Motagua. Confiesa que no sería fracaso quedar eliminado, pues vino de emergencia sabiendo que podría pasar cualquier situación.

Noventa minutos:

El mañana para Olimpia solo lo podemos conseguir si ganamos y esa será nuestra intención. Sabemos lo que se juega y somos conscientes que debemos vencer para llegar a la final; el domingo hubo una gran actitud en cuanto a la recuperación del balón, pero debemos mejorar con la pelota, asumir una responsabilidad en cuanto al juego ofensivo, llevar más el protagonismo para tener más opciones de ganar.

Mal clásico:

He visto un montón de malos partidos como el del domingo, más peleados que bien jugados. Se dio así producto de que no aparecieron los jugadores con el talento suficiente para marcar una diferencia técnica. Luego, ellos plantearon un partido sabiendo que el reglamento les está favoreciendo (Motagua pasa con dos empates), sus zagueros centrales tirando siempre el balón largo, nunca salieron jugando... eran prácticamente siete jugadores con corte defensivo neto y nosotros no pudimos generar fútbol claro, estuvimos muy imprecisos, apenas un buen tiro de esquina bien lanzado y eso nos rompió.

¿Cómo espera al rival?

Si va con Omar Elvir y Wilmer Crisanto por las bandas, seguramente es un mensaje de que quiere ganar porque nos pondría cinco jugadores en ataque. Pero si sale con Raúl Marcelo Santos y Félix Crisanto, quienes son jugadores con vocación de marca, pues será igual que el domingo pasado.

¿Bryan Moya?

No sé por qué se centraron algunos periodistas en el tema de la no convocatoria de Bryan Moya, porque no era el centro de la plática. Contesté que había sido una decisión técnica. Pero nadie me preguntó por Diego Reyes, por Dabirson Castillo, por Nicolás del Grecco. Nadie preguntó por qué no habían jugado ellos, solo se centraron en Bryan Moya, un gran jugador pero, ojo, tampoco es un generador de juego, es un finalizador.

Reemplazo del Patón Mejía:

Tendremos que ajustar y escoger al mejor. ¿Jonathan Paz? Posiblemente va a jugar en el medio, pero su acompañante o sus acompañantes ya los veremos. ¿Wilson Palacios? Ha sido un gran riesgo su inclusión. Hoy, no tenemos todas las respuestas. Están Wilson Palacios, Oscar Salas, Marcelo Canales, Gerson Rodas, Alejandro Reyes, Jorge Alvarez.

¿Dos en punta?

Rony Martínez dijo que se sentía solo y sí, tiene razón. El domingo costó acompañarlo y esperamos mejorar en eso. Para ganar hay que tener mayores variantes de ataque y lo importante es que potencial hay en Olimpia, solo que hay jugadores que pueden dar mucho más, sobre todo hablo de los atacantes. El domingo tiene que haber alguna variante de nuestra parte.

¿Responsable si se fracasa?

Sinceramente me hago responsable del todo, no huyo. Fácilmente podría deslindar responsabilidades porque vine de emergencia y no he tenido el mayor tiempo de trabajo. Pero a la directiva ya le dije que desde el momento que llegué al club el responsable de los resultados deportivos soy yo, sabiendo todas las dificultades que arrastraba el equipo. Estoy en el final de mi carrera y no me parece que sería mucho problema aceptar las responsabilidades.

¿Ha cambiado Olimpia respecto al de Carlos Restrepo?

Sí. De aquella actitud de ese tiempo a hoy, sí he notado un cambio y hemos ido sacando los resultados con más voluntad que buen fútbol.

¿Quién tiene más hambre de ganar: el jugador o Nahún Espinoza?

Quisiera que hubiese más hambre del jugador, es el protagonista principal y la última palabra la tienen ellos.

¿Por qué se va a retirar tan joven?

Es que el fútbol es muy inestable y hace mucho tiempo necesitaba estabilidad en mi vida. Lo hago por mi familia. Cuando veo ocho o nueve meses de salario al año me da mucha tristeza el fútbol de Honduras, sobre todo por el jugador, que realmente no sé cómo hace al no tener 12 meses de sueldo. Me da mucho pesar por ellos y si se fijan bien estamos viviendo un fenómeno: muchos están cogiendo visa para ir a jugar a Estados Unidos y a muchos se las van a cancelar. El fútbol de Honduras no es profesional, hemos retrocedido una barbaridad y debemos crear un frente común para que esto mejore.