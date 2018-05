Israel Silva: "Los planes son quedarme en Honduras"

El delantero brasileño Israel Silva se encuentra entrenando en Motagua con la idea de ponerse en forma y comenzar a buscar un equipo en el fútbol hondureño.

"Pedí permiso para poder entrenar con el Motagua, no hay compromiso alguno con el club, vine a ponerme en forma porque tengo muchos amigos, me llevo bien con el cuerpo técnico y me da alegría por abrirme las puertas", dijo Israel Silva después de realizar el entrenamiento con los Azules.

Leer: RUBILIO CASTILLO LA AMENAZA DEL OLIMPIA

El sudamericano se ha recuperado completamente de la fuerte lesión que sufrió en su rodilla derecha cuando jugaba en Guatemala que lo hizo alejarse por un año de las canchas de fútbol.

"Los planes son quedarme en Honduras, mi esposa y mi hijo son hondureños, por eso la mentalidad es volver al país, por eso pedí permiso al Motagua para prepararme para el torneo que viene porque no puedo estar parado mucho tiempo", indicó Silva.

El brasileño que defendió la camisa de los azules y Marathón espera conseguir una oportunidad para demostrar que está en perfectas condiciones para seguir anotando goles.

"Hasta los momentos no tengo ninguna oferta de un equipo hondureño, pero llegué al país desde el miércoles pasado y he estado entrenando con el Motagua, después de que finalice el torneo comenzarán a llegar las posibilidades", expresó.