EXPERTOS: “El clásico sampedrano fue malo; el capitalino, malísimo”

El entrenador Wilmer Cruz mencionó que no siempre han tenido clásicos malos, pero esta vez hasta se durmieron.

“La verdad que los clásicos siempre han sido buenos tanto el capitalino como el sampedrano, pero estos dos últimos derbis han dejado mucho que desear, pero por lo general han sido muy buenos. Esto se debe al pobre reglamento que tenemos, pues dos equipos llegan a las semifinales con ventaja, entonces eso hace que los partidos sean bueno”, dice Supermán.

El de Santa Cruz de Yojoa agregó: “El clásico de San Pedro fue malo y el capitalino fue malísimo, entonces no llenaron las expectativas de los aficionados, con el de Tegucigalpa me estaba durmiendo. El reglamento que tenemos es pobre y da pena porque unos sacan ventaja y otros la pierden, por ejemplo los primeros lugares pierden esa ventaja porque están mucho tiempo parados, me parece a mí que el reglamento de Costa Rica es el mejor para jugar porque reúne los mejores cuatro equipos y da premio al primer lugar”.

Chelato Uclés: “En san pedro sula la gente es más generosa que en Tegucigalpa”

“Es la diferencia que hay entre el costeño y el capitalino porque allá son más generosos en todas las cosas que el capitalino, la conducta de la gente de San Pedro es de más generosidad y eso se nota, es algo de la misma vida por la conducta de uno y de otro, el sampedrano es de brazos abiertos. Y mire que casi siempre los clubes de Tegucigalpa han tenido mejores planteles porque el poderío económico que han tenido sobresale aunque en los últimos años el España le ha metido porque tienen una descendencia árabe y eso se da en San Pedro Sula”, argumentó el Maestro.

Y sigue: “Son más generosos los sampedranos y eso se ve reflejado en el terreno de juego y los partidos que se dan como el del fin de semana donde aburren a la gente, hay mucha estrategia y por eso se dan tantos 0-0 sin acciones de peligro, aunque han habido buenos juegos en su mayoría pecan de egoísmo los clubes capitalinos”.

El clásico sampedrano entre Marathón y Real España estuvo lleno de mucha polémica.

Luis Guifarro: “Creo que los clubes de San Pedro cerraron mejor”

“Lo de los clásicos depende mucho de la calidad de jugadores y de plantel que tenga cada equipo, porque no podemos desconocer que en su momento han existido grandes derbis entre Motagua y Olimpia con mucha competencia, hay momentos altos y bajos aunque en esta ocasión creo que los clubes de San Pedro Sula cerraron mucho mejor que lo hecho por Motagua y Olimpia”, dijo Chamaco.

Pero hace una aclaración sobre el duelo de la capital. “Hay una serie de variantes porque Olimpia en los últimos partidos ha bajado de nivel y por eso ese clásico ha disminuido, pienso que para la vuelta en Tegucigalpa puede haber un poco más de espectáculo porque ya en San Pedro el Marathón tiene ventaja y puede cuidar más el resultado y plantearlo de manera defensiva, por ende creo que sería con menos espectáculo, de igual manera no se puede dar por muerto a Real España porque llegará como necesitado al partido y por ahí se pueden dar más espacios”.

El clásico capitalino fue de mucha táctica. Los expertos han criticado los planteamientos cobardes.

Hernaín Arzú: “No podemos desconocer que en Tegucigalpa ha habido buenos partidos”

“Casi siempre el clásico capitalino comienza con mucha estrategia y mediante va avanzando el partido eso se puede ir terminando, los clubes se estudian mucho mientras que en San Pedro Sula proponen y se van al ataque desde el principio, es por eso que la estrategia hace que el partido no se vea tan vistoso y hasta por momentos aburrido como el del fin de semana pasado”, dice el excapitán motagüense.

Luego cierra: “Igual no podemos desconocer que en Tegucigalpa se han dado partidos que la gente no olvida y que han sido grandes duelos, tal vez con lo del fin de semana es que volvió a la discusión si un clásico es mejor que otro, al final todo pasa por la forma en cómo los técnicos hacen su estrategia en pro de los objetivos que se buscan. No hay que desconocer que en este caso Marathón y Real España estuvieron un escalón arriba en cuanto al espectáculo y eso la gente lo expresó en medios de comunicación y redes sociales”.