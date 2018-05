Butrageño: "Keylor Navas estuvo sensacional"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, subrayó el mérito de alcanzar cuatro finales de Liga de Campeones en cinco años después de eliminar al Bayern Múnich en semifinales, en un partido en el que realzó al portero costarricense Keylor Navas y al delantero francés Karim Benzema.



"Benzema ha sido decisivo. Marcó dos goles. El primero fue un gran gol al culminar un buen pase de Marcelo. Y el segundo fue un accidente del portero y el estaba ahí para empujar. Ha sido clave", destacó el directivo del Real Madrid en Atresmedia.



"Keylor Navas estuvo sensacional. En la segunda parte ha sacado un par de balones envenenados que han sido decisivos", agregó Butragueño.

MEMES DE KEYLOR NAVAS TRAS SU GRAN ACTUACION CON EL REAL MADRID



El director de Relaciones institucionales de la entidad blanca recordó el mérito del equipo. "Son cuatro finales en cinco años. Después del equipo de Alfredo Di Stéfano nadie había hecho nada parecido. Debemos estar orgullosos de este equipo y de estos jugadores".



Butragueño rechazó calificar a la plantilla actual como la mejor de la historia del Real Madrid. "Yo no vi al equipo de Alfredo. No hubo otro que hiciera algo parecido al de aquél. Veremos en Kiev hasta donde llegamos. Tenemos que esta muy contentos del alma que han puesto los jugadores y el gran apoyo del público".



El directivo del Real Madrid rechazó aventurar una final contra el Liverpool. "Hay que jugar. No sé si será el Liverpool. En esta competición todo puede pasar. Se ha visto esta noche", concluyó.