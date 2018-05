Carlos Prono: "Olimpia debe tomar riesgos y cambiar futbolistas"

DIEZ

Carlos Prono defendió por muchos años el marco de Olimpia, el ahora presentador y comentarista mencionó que este clásico del domingo deberá ser mejor porque el primero fue malísimo.

“Los dos quedaron a deber porque Motagua como equipo grande tiene que marcar condiciones, los dos jugaron mal y por eso fue un partido malo. Olimpia debe ser más audaz y poner jugadores de mejor pie, imponerse y que prevalezca lo que ha sido la historia de Olimpia y no esta historia reciente de los últimos tres torneos, debe mandar una señal que quiere salir a ganar el partido porque el juego de ambos el domingo pasado era que ninguno de los dos quería perder”, comenzó diciendo.

Prono sabe que el equipo de Nahún Espinoza no puede darse el lujo de jugar como lo hizo el domingo y para ello deberán venir muchos cambios en el 11 titular, partiendo de ahí las posibilidades de pasar serán otras.

“Olimpia debe tomar riesgos e imponer condiciones y cambiar futbolistas, no sé si pueden jugar Costly y Rony Martínez juntos y no los veo, me gustaría más un enganche y un punta, por ejemplo me gusta cuando Axel Gómez juega de lateral izquierdo y Chirinos adelante de él, lo que es seguro es que tiene que haber cambios y Nahún sabe cómo hacerlo porque no hay mañana, tienen que mostrar jerarquías” .

Para finalizar, deja en claro que no solo a Olimpia se le debe estar criticando pues el equipo con mayor regularidad en los últimos años es Motagua y por eso también se le debe exigir a dar un mejor espectáculo en sus partidos.

“Yo sé que le estamos dando mucho palo al Olimpia, pero Motagua también porque han quedado a deber y el mensaje que mostraron era a no perder y jugar con el reglamento, si te equivocás en alguna jugada hasta ahí llegás, la presión está para los dos porque Motagua no ganó el tricampeonato”.