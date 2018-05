Luis Súarez y Keosseián suenan como sustitutos de "Primi" en Juticalpa

Tras el castigo de la Fifa al técnico Ramón Enrique Maradiaga por intento de manipulación de partidos cuando dirigía la selección de El Salvador los teléfonos y correos de las oficinas del Club Juticalpa FC están por colapsar de llamadas y mensajes de agentes de entrenadores nacionales y extranjeros, según informó el gerente del club, Erlin Lagos.

Entre los currículos destacan los del técnico colombiano Luis Fernando Súarez y el uruguayo Manuel Keosseián. Ambos conocen bien el medio porque trabajaron en el país. Súarez clasificó a la Selección de Honduras al Mundial de Brasil 2014 y "Manolo" fue tres veces campeón con Marathón.

"Estamos recibiendo hojas de vida de varios técnicos, en la oficina no para de sonar el teléfono de varios agentes que están ofreciendo a sus técnicos, entre ellos Luis Fernando Súarez y Manuel Keosseián, pero estamos buscando un entrenador de alto perfil", reiteró Lagos.

Y agregó. "Con el profesor Maradiaga teníamos un proyecto pero con el castigo de la Fifa se nos cayó, ahora el presidente convocará a reunión para buscar su sustituto. Estamos esperando que el profesor Primi oficialice su salida del equipo".

Lagos considera que "Primi" no seguirá en el club. "Miramos difícil que siga en el equipo porque no tiene capacidad para pagar esas grandes cantidades de dinero, consideramos que con este castigo se rompe todo vínculo con el profesor Maradiaga. Creemos que no va a meter la apelación en la Fifa porque llevará mucho tiempo, eso nos obliga a buscar otro técnico".

"En los próximos días se reunirá la directiva para definir la decisión final sobre el tema del profesor Maradiaga y después para conocer sus sustituto nuestro presidente Selvin Baquedano tomará la decisión final", cerró.

Juticalpa tiene planificado comenzar los trabajos de pretemporada el 18 de junio. Hasta el momentos separaron dos futbolistas, los trinitenses, Jean_Michael Willians y Daniel Cyrus pero no se descarta cinco más en el trascurso de los días.