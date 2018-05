ASCENSO: Se confirman horarios y días de los juegos de vuelta de la liguilla

Los partidos de vuelta de la fase octagonal en la Liga Nacional de Ascenso quedaron definidos este miércoles mediante comunicado oficial de la directiva. Los equipos saltarán al terreno de juego para ganar la llave que les permita asegurar un boleto a semifinales.

Las acciones comienzan el viernes a partir de las 7:00 pm en la gramilla sintética del estadio Birichiche de Tegucigalpa, donde el actual campeón INFOP le hará los honores al sorprendente Lepaera FC que sólo necesita un empate para visar boleto a la siguiente ronda, tomando en consideración que en el juego de ida aprovechó su localía al ganar 2-1.

Las emociones continuarán el sábado con doble cartelera. En Ocotepeque a las 3:30 pm Atlético Pinares recibe a Villanueva FC en una de las llaves más parejas del certamen tomando en cuenta que en la ida empataron sin goles. En el estadio Morazán de San Pedro Sula a las 7:00 pm Parrillas One tendrá que meter el acelerador si quiere derrotar a Deportes Savio quien lo superó en la ida 2-0.

El domingo se complementa la jornada con solitario encuentro en el estadio municipal de Yoro con el choque entre Yoro FC y Estrella Roja de Danlí. Los yoreños pretenden aprovechar su localía y "freír" a las 2:00 pm a los "Pureros de las colinas" con una temperatura arriba de los 30 grados centígrados. En el juego de ida emparejaron cartones 1-1 en duelo polémico.

La directiva de la Liga de plata exige a los equipos dueños de los espectáculos suficiente seguridad antes, durante y después de los partidos para evitar actos de violencia por la importancia de los juegos.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CRUCES DE VUELTA:

Viernes 7:00 pm INFOP vs Lepaera FC

Sábado 3:30 pm Pinares vs Villanueva FC

Sábado 7.00 pm Parrillas One vs Deportes Savio

Domingo 2:00 pm Yoro FC vs Estrella Roja

RESULTADOS EN LOS PARTIDOS DE IDA:

Lepaera FC 2-1 INFOP

Deportes Savio 2-0 Parrillas One

Villanueva 0-0 Atlético Pinares

Estrella Roja 1-1 Yoro FC