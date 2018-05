Marathón promete máxima seguridad para la vuelta ante Real España

El director deportivo de Marathón, Rolando Peña, habló acerca de la seguridad que rodeará el partido de vuelta de las semifinales en el clásico sampedrano ante Real España.

“El tema de organización, los boletos se empiezan a vender a partir de mañana desde las 9:00 de la mañana y el día sábado se abrirá el estadio a las 11:00 am”, comenzó diciendo Peña.

El Marathón es el equipo local y el tema de seguridad es la apuesta fuerte para el derbi. “Estamos confirmando el número de efectivos que habrá, pero andará entre 400 a 500 elementos de seguridad, se establecerán varios anillos de seguridad”, dijo.

Y agregó: “En el estadio no se aceptarán personas que no lleguen vestidos de verde y no hay acceso para la barra del equipo rival. La política es solo con camisas verdes o alusivas al club, de ningún otro color se le dará acceso, esas son las instrucciones que tiene la Policía”, mencionó.