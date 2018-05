Hernán Medford: “Deseo que Real España repita el campeonato”

El ex entrenador del Real España Hernán Medford brindó las claves que necesita la Máquina para buscar la final por segunda vez consecutiva en el fútbol hondureño.

El actual técnico del Municipal de Guatemala desea que su exequipo logre el bicampeonato, a su vez considera que no será un partido fácil. “Marathón estará en su casa y con su gente, pero eso no contrarresta que el Real España no pueda ganar”, dijo desde Guatemala.

¿Qué tan importante es ganar el clásico en especial en esta instancia de las semifinales?, el exaurinegro respondió: “En una semifinal está el orgullo, es un clásico en donde lo que más se cuenta y se considera es eso, porque es un partido diferente”, expresó.

A su vez, desea que la Máquina logre la operación remontada ante los verdolagas este sábado en el Yankel Rosenthal.

“Por ser un equipo en donde salí bastante bien, y tuve muchos amigos, directivos y todavía hay exjugadores míos, le deseo todo lo mejor al Real España para que pase de estas semifinales y vuelva a repetir el campeonato”.

LAS CLAVES DE MEDFORD PREVIO A LA SEMIFINAL



MENTALIDAD

“Real España debe jugar este partido como que fuera una final, es un duelo que decide todo”.

NO PERDER LA PACIENCIA

“También el equipo debe tener la paciencia necesaria en esta clase de partidos, porque cuando ya vas perdiendo, en este caso (1-0), se tiende a tener la impaciencia en un encuentro.

CONTROL

“El equipo no debe caer en la ansiedad del partido, tampoco irrespetar lo que el entrenador pide hacer en el campo, esos son detalles importantes que se deben tener en cuenta para esta clase de encuentros”.