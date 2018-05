Atlético de Madrid derrota al Arsenal y jugará final de la Europa League

El Atlético de Madrid se clasificó este jueves para la final de la Europa League al ganar como local por 1-0 al Arsenal en la vuelta de las semifinales del torneo continental, después de haber empatado (1-1) en la ida en Londres.

Diego Costa ganó un mano a mano con el meta David Ospina para hacer el 1-0 (45+2) que rubricaba el pase del Atlético a su primera final de Europa League desde 2012.

El conjunto rojiblanco, que ya ha ganado el trofeo continental precisamente en 2012 y en 2010, se medirá en la final en la ciudad francesa de Lyon al ganador de la otra semifinal que enfrenta al Marsella y al Salzburgo.

Tras el 1-1 de la ida, el Arsenal, necesitado de gol, dejó claro pronto que quería la pelota frente a un Atlético que buscó sus oportunidades al contragolpe.

Costa avisó en una internada, que terminó con un disparo al lateral de la red de Ospina (7), mientras el Arsenal llegaba al área contraria para estrellarse en el muro rojiblanco.

El Atlético estaba presto a salir rápido y tras dos disparos peligrosos de Koke (37) y Antoine Griezmann (38), llegó el tanto de Diego Costa para regocijo del técnico Diego Simeone, que tuvo que ver el partido en la grada tras su expulsión en la ida.

Un pase en largo de Jan Oblak, acabó con el balón en los pies de Griezmann, que pasó a la izquierda donde estaba solo Diego Costa para meterse en el área y en el mano a mano, picar el balón por encima de Ospina (45+2).

Tras el descanso, los 'Gunners' dieron un paso adelante y empezaron a llegar más buscando las entradas por los lados y las buenas apariciones de Mesut Ozil.



Arsene Wenger también movió el banquillo metiendo a Henrikh Mkhitaryan por Jack Wilshere, buscando más mordiente.



Tras un disparo ajustado al palo de Granit Xhaka que detuvo Oblak (62), el recién introducido Mkhitaryan soltó un disparo desde la frontal que se fue alto por poco (72) en la última ocasión clara del Arsenal.



El último cuarto de hora se convirtió en un intercambio de golpes, pero el marcador ya no se movería.

FINALES DEL ATLÉTICO DE MADRID EN COMPETENCIAS EUROPEAS

Temporada Competición Resultado

2015-16 Liga de Campeones Real Madrid 1(5) - At. Madrid 1 (4)

2013-14 Liga de Campeones Real Madrid 4 - At. Madrid 1

2011-12 Supercopa Chelsea 1 - At. Madrid 4

2011-12 Liga Europa At. Madrid 3 - Athletic 0

2009-10 Supercopa Inter Milán 0 - At. Madrid 2

2009-10 Liga Europa At. Madrid 2 - Fulham 1

1985-86 Recopa Dínamo Kiev 3 - At. Madrid 0

1973-74 Copa Europa Bayern 1 - At. Madrid 1

1973-74 Copa Europa (desempate) Bayern 4 - At. Madrid 0

1962-63 Recopa Tottenham 5 - At. Madrid 1

1961-62 Recopa At. Madrid 1 - Fiorentina 1

1961-62 Recopa (desempate) At. Madrid 3 - Fiorentina 0.