Michaell Chirinos, a un juego de ser centenario con Olimpia

El delantero habilidoso del Olimpia Michaell Chirinos está a solo un partido de lograr su 100 encuentros oficiales en la Liga Nacional con la camisa de los merengues.



El atacante hondureño suma 99 duelos defendiendo a la institución blanca y es de los jugadores más destacados en los últimos torneos.



“Es un dato muy importante para mi carrera, no lo sabía, pero estoy muy agradecido con Dios por estar en estas instancia y más representando al Olimpia. Me llena de mucha alegría, satisfacción y feliz con la gente de Olimpia que siempre me apoya”, dijo Chirinos.

El catracho de 22 años de edad fue elegido este año por los aficionados como el mejor jugador de la Liga Nacional en los premios Diez 2017. “En cada partido he dado lo mejor de mí y eso es lo más importante, siempre he representado bien la camisa del Olimpia y eso me llena de mucha satisfacción”.



Y agregó: “La idea es cumplir los cien partidos con un triunfo que nos dé esa clasificación a la gran final, siempre estoy para ayudar al equipo y anotar para bien del club”.



El atacante de los merengues desde ya piensa en lo que será el duelo de vuelta de las semifinales ante Motagua, pues necesitan ganar para asegurar su pase a la gran final del torneo Clausura, de lo contrario le dirán adiós a su sueño de pelear por el título.



“Será un partido muy duro y complicado, el Motagua tiene buenos jugadores y está bien estructurado desde hace cuatro años y eso lo hace más fuerte, pero nosotros trataremos de hacer nuestro mejor partido para ganar”, comentó Chirinos.



Michaell conoce muy bien a los azules que de la mano de Diego Vázquez ha logrado demostrar un gran nivel y por eso espera ayudar a su equipo a superarlos el próximo domingo.



“Motagua tiene su ventaja, eso es un hecho, pero en el fútbol no hay nada escrito y nosotros vamos a salir con todas las ganas de lograr ese gol que necesitamos y después tratar de manejar el partido”, expresó.



Los blancos con una derrota o empate quedarían eliminados y por eso en la plantilla de los albos solo piensan en ganar. “Uno trata de hacer lo mejor en cada partido, pero sabemos que este es fútbol y por eso tenemos claro que hay que anotar a fuerza”, cerró Chirinos.





Lo dijo:

"Le agradezco a Dios, a mi familia y a la gente del Olimpia que siempre me han apoyado en todo este tiempo que tengo de defender la camisa de está gran institución”.

"Nahún Espinoza desde que llegó nos ha inculcado muchas cosas que en Olimpia se habían perdido desde hace un tiempo, nosotros vamos a luchar por ganar y clasificar a la final”.