Emilio Izaguirre, el consejero de Alejandro Reyes: "Siempre le mando notas por Whatsapp"

La madre de Alejandro Reyes, volante y nueva promesa del Olimpia, es prima hermana del papá de Emilio Izaguirre. Su abuela y la de Milo son hermanas, es por ahí que viene la línea familiar del jovencito que da sus primeros pasos como jugador profesional y del zurdo histórico del fútbol hondureño.



Estamos en casa de Emilio y Alejandro junto a su padre Juan Francisco Reyes, exseleccionado y figura del baloncesto nacional, están de visita. Es buen momento para conocer algo de la historia entre estos dos primos. Uno lo aconseja y el otro escucha con humildad, soñando que un día pueda llegar a ser como él.



“A Alejandro no lo vengo siguiendo desde ahorita, desde niño su mamá y su papá me han venido pidiendo consejos hacia él y me solicitaron llevarlo a Motagua. Tuve la oportunidad de llevarlo a las ligas menores, pero después él me comentó que ya estaba en Olimpia”, dice Emilio.

La felicidad de Alejandro al estar junto a sus seres cercanos. Foto: Juan Salgado.





Alejandro ya nos había confesado que en Motagua lo rechazaron “por chaparro” y que por eso tomó la decisión de marcharse a casa del vecino. Sobre esta decisión, Emilio comenta: “Yo le dije que estaba perfecto, que le siga metiendo, que lo más importante es su carrera, no importa el equipo, era su sueño estar en primera división y ya está, ahora debe pensar en la Selección y luego en irse al extranjero”.



Cada palabra de Emilio para Alejandro es una luz de esperanza. “Es mucha motivación tener a Emilio, ver su ejemplo de superación y perseverancia. Trabajo a diario, sigo todos sus consejos, si los pongo en práctica me va a llevar a cosas buenas. Todo lo que ha conseguido lo han convertido en uno de los jugadores más importantes del fútbol hondureño, es un ejemplo para todos los jóvenes”, cuenta Alejandro, quien está al lado de Milo.



Comienza a lloviznar un poco, pero no importa. Los primos están felices de estar juntos por un momento. “Lo que me dice siempre que lo veo es que no me aleje de Dios, que le dé la gloria a él, que esté cerca de la familia, que trabaje duro en lo que me siento débil y que perfeccione lo bueno que hago”, prosigue el cipote, exmundialista con Honduras a nivel Sub-20 en Nueva Zelanda.



Pero…¿Alejandro tiene toque? Emilio sonríe y responde. “Yo siempre estoy aconsejándolo, yo le digo que no todo es talento, que en todos los aspectos de la vida siempre será importante dar el cien, en lo físico, en lo técnico, el descanso, la alimentación, eso yo lo aprendí en mi primer año al Celtic y eso me ha ayudado a mantenerme al más alto nivel”.

Emilio mientras posaba con Alejandro Reyes. Foto: Juan Salgado.



“Siempre le escribo, le dejo notas de voz en el Whatsapp, le digo que a él no le debe importar lo que diga la gente, la afición, los periodistas, los compañeros, si le dicen que es bueno o malo no le deben importar, sino que creer lo que es, trabajar duro, sentirse con él mismo, estar bien físicamente, así es más fácil, uno comete errores, pero es normal, hay que levantarse con motivación y actitud positiva, y ahora dar todo en el Olimpia”.



LO VE EN EL EXTRANJERO



Izaguirre tiene las puertas abiertas en Escocia, donde por más de siete años hizo carrera jugando para el Celtic. Sin duda que esa es una ventana abierta para Alejandro, que ha demostrado que tiene mucho talento y que llegar a esos niveles solo dependerá de él mismo.



“Yo tengo muchos amigos en Escocia, en el Celtic ni digamos, Rodgers, Lenon, tengo sus números de teléfono, siempre me preguntan por jugadores hondureños, pero para eso debo conocer bien a quién recomendar”, explica Milo. Y añade: “Allá no es fácil. Hay que ir mentalizado en jugar, triunfar, a ganarse el cariño de los entrenadores y de la afición. Quiero que vaya otro hondureño al Celtic a ganar 12 títulos porque yo logré 11”.



Ese otro catracho quiere que sea su primo Alejandro, que por ahora tiene 20 años, suma 13 participaciones con Olimpia en el actual torneo y ya tiene un gol en la Liga Nacional.



“Desde niño ha sido un sueño jugar fútbol, ahora que veo a tantos jugadores en el extranjero y a Emilio ganando todo lo que ha logrado es una motivación importante. Todo es trabajo día a día y ser humilde también”, interrumpe Ale, como le dice su padre, quien sueña con ver a su hijo alcanzando todos sus sueños como futbolista.