Mateo Yibrín culpa a Martín García de caer en semifinales ante Marathón

El ex presidente del Real España Mateo Yibrín, ha lanzado un comentario en las redes sociales en la que culpa al técnico uruguayo Martín "Tato" García de ser superados en la semifinal ante el Marathón en este torneo Clausura.

Un aficionado se atrevió a escribir en la cuenta de twitter en la que defiende al sudamericano, pero Yibrín contestó y además aseguró que Héctor Vargas 'amarró' a García en ambos partidos.

"No le hecho culpa a @tatogarcia76 porque él no le dijo 'chapeta' (Allans) que cometiera ese penal, sobre la alineación lo único sería (Ángel) Tejeda, pero tampoco tenemos en la banca un delantero de peso", escribió Gerardo, aficionado del Real España.



Debido a eso, Mateo contestó "Yo sí, parte de la culpa. En ambos juegos lo amarró (Héctor) Vargas y no supo qué hacer".