Héctor Vargas a Real España: "Los dejamos vivos para matarlos aquí (Yankel)"

El técnico argenitno Héctor Vargas salió muy contento luego de llegar a la final del torneo Clausura con el Marathón al dejar en las semifinales al Real España, triunfando 0-1 en el Morazán y 2-1 en el Yankel Rosenthal.

"Nosotros ganamos los dos partidos, anteriormente quedamos afuera porque nos dejaron afuera. Les ganamos los dos partidos. Los dejamos vivos allá, imagináte si los hubierámos matado allá, dijeron que los dejamos vivios, pero era porque los queríamos matar aquí", empezó diciendo Héctor Vargas.



"Así se juega al fútbol, ahora estamos en la final, queremos levantar la copa. Vamos a ver quién nos toca. Los directivos decidirán dónde jugaremos la final", aseguró.



"Cuando yo vine acá (Marathón) varios me dijeron que no viniera, porque venía del Olimpia, acá estamos, de vuelta en otra final. ¿a quién prefiere en la final? A ninguno, no se prefiere, solo toca jugar de la mejor manera".