"Tato" García: "Marathón estuvo mejor parado que nosotros, son justos ganadores"

Martín "Tato" García no pudo cosechar su segunda final al hilo con el Real España. Ahora le tocó sufrir una eliminación en la instancia de semifinales y ante el Marathón, mismo rival que dejó en el camino el torneo pasado.

Ver fotos: Las hermosuras que llegaron al Yankel Rosenthal

En sus declaraciones, una vez finalizado el encuentro, donde cayeron 2-1 en el Yankel Rosenthal, dijo: "Fue muy difícil, buscamos por todos los medios, se intentó pero no se pudo, Marathón pasa bien".



Luego, sobre el penal al primer minuto, fue crítico y adujo: "Vos trabajás para otra cosa no para que a los 50 segundos recibas un penal en contra, hay que felicitar al Marathón que es el que pasa a la final".

'Tato' García fue preguntado sobre el futuro del equipo. "Tenemos que analizar, no conviene hablar en caliente, tenemos que prepararnos a lo que viene", asegura.



Siguió desmenuzando el partido. "El equipo estaba bien, hoy generamos chances, en el Morazán también, lo que quiero decir es que el partido nos queda cuesta arriba muy rápido, todo lo que teníamos planificado y de mantener una presión alta, pero corriendo la liebre de atrás es muy difícil".

HALAGA AL MARATHÓN



"El rival, Marathón, estuvo mejor parado que nosotros, aprovechó las situaciones, son justos ganadores", volvió a decir.



Y es que Real España, a pesar de haber sido campeón el campeonato pasado, no realizó un buen torneo y eso el Tato lo sabe muy bien.

"No hicimos un buen torneo, es una realidad, pero hicimos el sacrifico y sufrimos muchos problemas de lesión. Hoy Jorge Claros no pudo estar ni en la banca, se inflitró de vuelta Iván López, "Camello" Delgado la mismo y Mario Martínez también", revelaló.



Finalmente habló de salidas y fichajes dentro del plantel. "Analizaremos, no lo puedo decir ahora, hace 20 minutos terminó el partido, siempre hay llegada de jugadores y salidas, es lo más normal al final del campeonato pero lo analizaremos".

"El arbitraje estuvo muy bien", cerró diciendo.