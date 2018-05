Marathón deja fuera al Real España y jugará la Final del Clausura-2018 en Honduras

Marathón le puso punto y final a la sequía de finales y hoy ha ligado su primera finalísima en los últimos cuatro años y tercera en los 16 torneos posteriores. Los esmeraldas ganaron 2-1 en un Yankel Rosenthal pletórico pintado de verde.

El equipo verde se hizo sentir en su casa y logró sellar el boleto a la Final tras superar a los aurinegros en el global 3-1. ganándole los dos partidos de las semifinales.

A este Marathón de Héctor Vargas hay que ponerle la etiqueta de favorito para quedarse con el título de campeón, independientemente del rival que tenga.

Lo que ha demostrado en todo el campeonato y especialmente en la serie semifinal contra Real España, simplemente ratifica su poderío y capacidad para resolver los partidos. El Monstruo tiene pinta, sí, mucha pinta de que puede dar la vuelta olímpica al final del torneo Clausura.

Esa chapa de campeón se la ha ganado a base de buen fútbol y de orden para trabajar cada partido que ha disputado hasta estas alturas del certamen.

Al Real España lo borró en los dos partidos. No hubo tal campeón que valga en una serie donde el cuadro esmeralda fue el claro dominador tanto en el Morazán como en el Yankel.

El negocio para los verdolagas comenzó a cerrarse desde que saltaron del camerino. No terminaban ni de estirar bien las piernas cuando los de casa se encontraron con el primer gol del partido, el segundo de la serie y el que comenzaba a ponerle la lápida a los vigentes campeones nacionales.

Al minuto de juego, Allans Vargas cometió una tremenda imprudencia y por la espalda derribó a Junior Lacayo. Claro penal aquí y en la China, que el juez central Héctor Rodríguez no dudó en sancionar.

Esta vez el ejecutante no iba a ser el de siempre. Yustin Arboleda, quien había fallado un lanzamiento de 11 pasos en el juego de ida, le cedió la responsabilidad a Johnny Leverón, quien no defraudó y cobró con una categoría imperial. Tremendo remate de zurda que enagañó a Kevin Hernández.

Con ese 1-0 a favor (2-0 en el global) la misión para el Real España se antojaba imposible. Y lo fue... La Máquina intentaba con algunos chispazos de Mario Martínez y de Ángel Tejeda, quien estuvo a punto de anotar el mejor gol del torneo y del fútbol hondureño en años. Un taconazo en el 34 terminó impactando en el palo ante el asombro de todos.

Si ese balón entraba, seguro lo nominaban al premio Puskas que otorga la Fifa al mejor gol del año, pero se quedó ahí, en el que pudo ser y no fue. Lejos de esa jugada, el equipo aurinegro no pudo nunca conectarse. No generaba juego ofensivo y en defensa era un terror cada vez que Marathón se animaba a atacar.

Si ya la tarea era compleja para los del Tato García, la cosa se puso peor cuando apenas comenzando el segundo tiempo (49), Yaudel Lahera marcó de cabeza el 2-0 parcial del partido tras un lindo centro de John Paul Suazo y una pésima marca en defensa de la Máquina.

La losa era tan pesada que no había para más. Mario Martínez descontó en el 88, pero ese boleto a la final ya tenía dueño: el Marathón.