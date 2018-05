Motagua y Olimpia por el boleto a la final y por no aburrir en el Nacional

De rodillas rogamos que hoy haya fútbol en el estadio Nacional. Imploramos porque Motagua y Olimpia esta vez sí respeten a su afición y salgan al campo a regalarnos un buen espectáculo y no como el bochornoso show que brindaron hace una semana en el juego de ida de las semifinales del torneo Clausura.

Marathón se baja al campeón Real España y ahora espera rival en la final del Clausura

Fue un 0-0 amargo. Sin fútbol. Sin corazón. Sin nada de nada. Así no valía la pena ir al coloso de la capital, pero hoy, nuevamente estarán frente a frente, para reinvindicarse con ellos mismos y con su gente.



Esta tarde tendrán que dar una mejor cara, sobre todo el Olimpia, que es el que más necesita sumar un triunfo si quiere meterse en su final número 37 en la historia. Motagua está un poco menos presionado, pues con otro empate le basta para meterse a una nueva gran final en busca de su Copa 16.



Para eso ambos entrenadores harán algunos movimientos con respecto a los planteamientos que hicieron el domingo pasado.



En el caso de Olimpia es lo más significativo considerando la urgencia que tienen. Apostará por Diego Reyes y Rony Martínez en el ataque, con Chirinos como media punta, seguirá Costly en el banco de suplentes. Nahún tiene una explicación para jugarse todo en este partido.



“Es para que nosotros es una final, no tenemos otro partido”, dice el técnico del cuadro merengue. “Ellos tienen el reglamento a su favor y eso está claro”, añade.



Además ha dicho que el hecho de ir con dos hombres en punta es una situación lógica por la situación en la que se encuentran. “Lo que hay que esperar es ver si el futbolista entiende a qué juega, si generamos las situaciones para poder atacar”, explica Espinoza.



Un poco más tranquilo está Diego Vázquez, pero de igual manera durante la semana ha reiterado un par de ocasiones que “no estamos pensando en que llegamos con ventaja”.



EL LEÓN NO QUIERE “MORIR”



Pero si somos realistas, los focos estarán puestos más sobre el Olimpia, pues el equipo que en los últimos años ha ido de fracaso en fracaso en el torneo local.



El León sabe que si hoy no acceden a la gran final, el desastre será total para el plantel merengue. Tras un intento fallido con Carlos Restrepo, el cuadro merengue ha apostado por recuperar su grandez con Nahún Espinoza, pero la tarea no ha sido nada fácil para el técnico tricampeón con Olimpia entre el 2005-2006.



“Yo estoy aplazado, aquí solo se vale ganar el campeonato”, ha dicho Nahún con mucha preocupación y haciendo un análisis sobre su gestión en su retorno al banquillo merengue.

Hoy Olimpia tiene la gran posibilidad de meterse a una gran final nevamente y de dejar en el camino a su vecino y último gran protagonista de las fiestas finales en el fútbol hondureño.



Posible alineaciones



Motagua: Jonathan Rougier, Félix Crisanto, Henry Figueroa, Marcelo Pereira, Juan Pablo Montes, Marcelo Santos, Reinieri Mayorquín, Carlos Discua, Wilmer Crisanto, Rubilio Castillo, Héctor Castellanos.

Olimpia: Donis Escober, Kevin Álvarez, Jonathan Paz, Johnny Palacios, Ever Alvarado, Luis Ovalle, Óscar Salas, Gerson Rodas, Michaell Chirinos, Diego Reyes y Rony Martínez