Motagua elimina al Olimpia y llega a su séptima final de la mano de Diego Vázquez

Una semifinal muy atípica vivimos este domingo. El Motagua de Diego Vázquez clasificó a su séptima final bajo la era del argentino con un empate en ambos juegos y aprovechando la ventaja en la tabla pero tuvieron para sacar un mejor resultados pues jugaron con dos hombres más durante 25 minutos.

La crísis que atraviesa el Olimpia, dos años sin llegar a una final

El génesis del encuentro y durante el primer tiempo solo hubo un equipo, Olimpia sabía que debía arriesgar y lo hizo. Los de Nahún Espinoza comenzaron bien y asestaron el primer dado que generaba ilusión en volver a una final tras 18 meses sin hacerlo. La diana que abría la esperanza blanca fue orquestada por dos hombres que normalmente no venían jugando como titulares bajo el esquema de Nahún.

Por derecha Carlos Will Mejía levantó la cabeza y mandó un centro al corazón del área, por arriba Carlo Costly le ganó a un desubicado Henry Figueroa y de cabeza el ariete mandó a guardar y puso a celebrar a los cientos de aficionados que se apostraron al Nacional.

Con esto nos fuimos al descanso y en el complemento Jonathan Rougier se vistió de héroe al gestar dos grandes atajadas, una a Gerson Rodas en el 46 y otra a Costly en el 58.



Por su parte Óscar Moncada demostró que no andaba con titubeos y aplicó el reglamento en acciones donde generó polémica pues al 60 y 64 expulsó por doble amarilla a Luis Ovalle y Ever Alvarado respectivamente, eso hizo que Olimpia se replegara y descontroló a un León que no le quedó más que defenderse.

Motagua se verá las caras ante Marathón en la Final del Clausura

La ventaja era azul y eso lo sabía Diego Vázquez, movió sus piezas y solo era de esperar para que la diana del pase a la final llegara. Al 73 sería el preámbulo de la fiesta azul es un disparo de Walter Martínez quien fue asistido por Javier Estupiñan quien pivoteó dentro del área y asistió al volante, este soltó un derechazo y de manera impresionante Donis Escober negó el gol.



Tanto va el cántaro el cántaro a la fuente que al final se rompe. Así dice el viejo adagio y en efecto se cumplió aunque con un poco de suerte.

En el 76 nuevamente Martínez se perfiló de cara al marco y disparó con derecha, durante la trayectoria el balón rebotó antes que hubiese sido cogido por Escober y le jugó mal al arquero pasando por encima de sus manos y colándose en el marco. Eso desató la locura en el Nacional y en un Diego Vázquez que hasta resbaló en la celebración junto a su cuerpo técnico pero qué importó. Las águilas sellaron su boleto a la cuarta final consecutiva y sin duda alguna el título lo pelearán los mejores.

ALINEACIONES

Motagua: Jonathan Rougier, Félix Crisanto, Juan Pablo Montes, Henry Figueroa, Marcelo Santos, Reinieri Mayorquín, Héctor Castellanos, Wilmer Crisanto, Carlos Discua, Erick Andino y Rubilio Castillo.

Olimpia: Donis Escober, Kevin Álvarez, Johnny Palacios, Ever Alvarado, Jonathan Paz, Luis Ovalle, Gerson Rodas, Carlos Will Mejía, Michaell Chirinos, Rony Martínez, Carlo Costly.