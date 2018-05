Pedro Atala, muy crítico a pesar de la clasificación: "Tuvimos que ser más agresivos"

Pedro Atala no se anda por las ramas y critica a sus jugadores, esto a pesar de haber clasificado a la Gran Final del fútbol hondureño a costillas del Olimpia.

El alto diriegente motagüense asegura que este juego era para ganarlo y no empatarlo. "Motagua después de las expulsiones pudo haber hecho más que un empate, Olimpia se supo parar bien, se pudo haber ganado, tuvimos que ser más agresivos", dice.



Y agrega: "Los jugadores en la cancha, en vez de arriesgar empezaron a cuidar el empate porque obviamente el reglamento nos ayudaba a pasar, Olimpia es un digno rival; dentro de las circunstancias hubo errores mentales que les costó las expulsiones, no es culpa de Motagua, es fútbol, pasa en todo el mundo".



Sobre la final ante el Club Marathón

"Son los dos mejores equipos del campeonato, es un duelo de Motagua y Marathón, hemos tenido varias finales y han sido parejas, bienvenidos a los aficionados del Marathón a Teguicgalpa y a la junta directiva, la final será sana y una fiesta deportiva y lo mismo se espera en San Pedro Sula", acotó.



A su vez, Pedro Atala confirma el día y hora de la final de ida que se jugará en la capital hondureña. "Será el domingo a las 4:00 de la tarde, no vamos a inventar, es lo que la gente está acostumbrada en Tegucigalpa igual la Policía, a quienes hay que felicitar porque han mantenido el orden, eso es señal que estamos aprendiendo".



Para finalizar, aduce que este lunes se reunirán para definir todo en cuanto a boletería y precio. "Mañana lunes hay reunión y vamos a tratar de ser lo más condescendiente posible con los aficionados y ellos tienen que entender también que no es fácil, vamos a la cuarta final consecutiva, no hay excusa para la gente de que llene el Nacional".