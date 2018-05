Alvarado: "Con esas cosas raras que pasan en el fútbol hondureño no se puede"

El defensor del Olimpia, Ever Alvarado, no se escondió y dio la cara al final del partido donde salió expulsado y dejó a su equipo con nueve jugadores ante el Motagua.

"Yo sé qué no se puede perder tiempo, lo hablamos con los compañeros que no se podía perder tiempo, por eso coloco la pelota y espero que él (Óscar Moncada) pite para jugar y hasta le levanto la mano dos veces y no me dijo nada, después me saca la segunda amarilla y bueno es decisión de él", dijo Ever Alvarado.

Y agregó: "Cuando me expulsaron en El Progreso salí muy mal, llorando pero hoy me voy tranquilo porque sé qué no era para amarilla, no sé de dónde la sacó".

Sobre el nivel mostrado por sus compañeros antes de las dos expulsiones explicó. "Bajamos en los últimos cinco minutos del primer tiempo, pero en el segundo tiempo entramos con todo y estuvimos cerca de anotar el segundo tanto, pero con esas cosas raras que pasan en el fútbol hondureño no se puede".

Al final Alvarado lanzó otro dardo y lamentó que el Olimpia llegará a su cuarto campeonato sin llegar a una gran final del fútbol catracho. "Cada torneo que no se gana en el Olimpia es un fracaso, pero esto ya no depende de nosotros porque estábamos bien parados haciendo nuestro trabajo y ellos solo así pudieron anotar", expresó.