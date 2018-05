Rambo en DIEZ TV: "Ahora cualquier equipo le quita la pelota al Olimpia"

Motagua ha dejado en el camino a Olimpia en las semifinales de la Liga Nacional. Rambo de León y Dani Turcios han dado un profundo análisis de lo ocurrido en el estadio Nacional.

Julio César sacó sus conclusiones sobre los 90 minutos: "Pienso que Motagua supo sufrir en cierto punto, después se vio a un Motagua más firme, con mejor ideas, después del gol Olimpia no tuvo más ideas y eso le pasa factura",

Por otra parte, Rambo resalta la falta de deseos que hay en la plantilla blanca. "Hay que tener hambre de aprender, de tener la humildad de trabajar en manera de calidad, no se trata de correr más que los otros, se trata de hacer cosas que en Olimpia ha dejado de hacer".

Y agrega: "Cuando se hablaba del Olimpia había que comprar otra pelota, solo el Olimpia jugaba, ahora cualquier equipo se la quita".

Asimismo, Rambo destacó el tema de Wilson Palacios. Para él debe ser titular sí o sí. "Si tienes a un jugador de la vieja escuela tenés que hacerlo jugar, no puede estar en la banca y decir que 'no, que le hace falta'. A la vieja escuela tenés que ponerla porque ellos son los que te dan la pauta. Ellos te enseñan como tener personalidad y adquirir ese protagonismo", explicó.

LA OPINIÓN DE DANI

Danilo Turcios, exjugador del Olimpia, estuvo presente en DIEZ TV para hablar del clásico capitalino.



Dani Turcios estuvo en DIEZ TV analizando el clásico capitalino.

Sobre el partido y su desarrollo, esto mencionó: "Motagua es un digno equipo para pelear la final, lo merece, Motagua tiene un estilo de juego diseñado hace mucho tiempo, hoy lo volvió a demostrar, un estilo de juego que marca el trabajo de un entrenador, es el diseño del equipo en cada partido, creo que Olimpia peca de inocente".

Y sigue diciendo: "No supo manejar esa presión en donde Motagua tenía que salir a buscar el partido. Jugadores de calidad Olimpia los tiene, lastimosamente creo que falta un poco de personalidad, faltan jugadores que tengan un poco más de hambre, lo digo con todo respeto. Es una lástima la situación que el equipo está pasando".

Sobre el responsable, Dani considera que Nahún Espinoza no tiene toda la culpa de la eliminación por cómo se dieron las cosas.

"Pienso que Nahún Espinoza tuvo para poder acomodar un par de cosas, él sabrá el trabajo que ha hecho, estoy claro que a un equipo a pura motivación no lo puedes hacer jugar bien. Es difícil la situación, tampoco le puedes echar la culpa a Nahún por lo que pasó hoy. Son prácticamente inocentadas de dos jugadores de trayectoria", dijo sobre los expulsados.

¿Y ahora que sigue? Dani habla de tomar decisiones importantes de cara al futuro.

"Toca un trabajo fuerte. Hay que tomar decisiones porque el Olimpia no se puede seguir viendo como ahora. Este Olimpia que estamos viendo, como dice Julio (Rambo), no es el Olimpia de la grandeza".

Por último, no dejó a un lado las expulsiones de Luis Ovalle y Ever Alvarado. "El error que comete Ever Alvarado es imperdonable para un jugador que se supone que tiene la categoría para jugar en Olimpia. Una mínima desconcentración te pasa lo que le pasó a Ever Alvarado, es un jugador de la Selección Nacional de Honduras, jugó en eliminatorias y que se deje expulsar con esta novatada y con esta estupidez, la verdad no sé qué pueda pasar en el fútbol nacional".

LOS FAVORITOS DE DANI Y RAMBO

Para la gran final entre Motagua y Marathón, Rambo ha dado como favorito a los verdes. "Han demostrado ser los más regulares".

Mientras que Dani Turcios considera que Motagua levantará la corona. "Son los dos mejores clubes del torneo, esta final va a tener un morbo interesante, Vargas-Diego. Yo apuesto a que Motagua sale campeón, por la plantilla que tiene".