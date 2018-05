Rubilio Castillo a Costly: "Lo admiraba mucho cuando jugaba en las eliminatorias"

El delantero del Motagua Rubilio Castillo tuvo un gran gesto con el atacante del Olimpia Carlo Costly al final del encuentro donde los Azules igualaron 1-1 y con ello aseguraron su pase a la Gran Final del Torneo Clausura.

Leer más: Esposa de Carlo Costly aclara el futuro del jugador



Cuando el árbitro Óscar Moncada señaló el final del encuentro Carlo Costly no pudo contener sus lágrimas y fue el momento donde Rubilio Castillo llegó para darle palabras de ánimo.



"En ningún momento me gusta burlarme del equipo contrario y menos en estas instancias, le dije a Costly que yo lo admiraba mucho cuando jugaba en las eliminatorias y yo estaba muy pequeño todavía", dijo Rubilio Castillo.



Y agregó: "También que siguiera adelante, él reconoció mis palabras, le mando un fuerte abrazo, sé lo que pasó en este torneo con la pérdida de su mamá, pero es un luchardor y saldrá adelante".



Al final ambos jugadores intercambiaron camisas y se dieron un fuerte abrazo. Roruca se marchó para celebrar con sus compañeros la clasificación y Costly se fue al camerino cabizbajo.



"Hicimos un segundo tiempo muy agresivo por eso logramos clasificar, pero también hay que darle méritos al Olimpia que llegó hacer un buen trabajo y le mando un saludo a Costly que es una gran persona, no nos hemos tratado mucho, pero pude hablar con él y al final intercambiamos camisas", expresó Castillo.