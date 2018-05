Ascenso: Yoro-Estrella Roja terminó con amenazas de muerte y seis expulsados

En la Liga de Ascenso también hay polémica. El encuentro que disputaron por los cuartos de final de la Segunda División Estrella Roja de Danlí y el Yoro FC en el Olímpico yoreño desencadenó tremendo relajo.

El partido no se terminó, puesto que en los minutos finales el árbitro central David Mendoza, curiosamente oriundo del departamento de Yoro, sancionó falta penal a favor de los yoreños, cosa que terminó en una trifulca que obligó al juez central expulsar a cuatro futbolistas del equipo de Danlí.



El club de la zona oriental de Honduras ha sido afectado o, al menos es lo que han dejado ver con sus quejas, comenzando desde la noche que se instalaron en tierras yoreñas.



"No nos dejaron dormir. Era una cosa de locos, tiraban cohetes, serenata y pasaban los carros pitando. Tuvo que llegar la Policía a poner orden", confió un jugador importante del Estrella Roja a Diario Diez.



No contentos con eso, cuando el equipo visitante llegó al recinto donde se disputaría el partido comenzaron a tirarle botellas, basura y todo lo que había al alcance de ellos para hacerlos sentir de verdad visitantes pero de mala forma.



ESTRELLA ROJA IBA GANANDO PERO...



"Íbamos ganando 1-2 pero de repente el árbitro comenzó a expulsar jugadores de nosotros y les regalló un penal a ellos. Todo el partido lo dominamos nosotros. Ellos comenzaron ganando, después empatamos y metimos el segundo", comienza a resumir el jugador del Estrella Roja que pidió no revelar su nombre.



"Regaló dos penales seguidos al Yoro. No queremos perder el torneo así por así, íbamos 2-2 y cuando faltaban tres minutos para el final, y al ver esa sinvergüenzada, decidimos parar por toda la agresión de la afición, el árbitro llamó a la Policía para que los resguardaran, nos expulsó a cuatro jugadores y claro, al estar con seis no se puede jugar el partido, se fue tranquilo al camerino y ya no se podía jugar, no es justo que nos hagan esto", dice.



Una grave acusación que este futbolista del cuadro danlidense hace es que "Los árbitros eran de Yoro, el central de Morazán y los líneas de El Progreso y Francisco, todos de la zona, así no se puede".