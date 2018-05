Héctor Castellón: "No he tenido comunicación con nadie de Olimpia"

El técnico Héctor Castellón dijo que no ha recibido comunicación de ningún directivo de Olimpia para proponerle la dirección del Club, pero solo con el hecho de mencionar su nombre lo llena de orgullo, además afirma que el Vida tiene la primera opción para renovar un posible contrato.

El ex timonel de Motagua, Real Sociedad, Marathón y Honduras Progreso también se refiere al castigo interpuesto por FIFA a su amigo y mentor Ramón Enrique Maradiaga, quien es acusado por guardar silencio en intento de manipulación de partido cuando dirigía a la Selección de El Salvador, incluso está dispuesto a meter las manos al fuego por "Primi" al que considera caballero íntegro.

¿Cómo está su situación contractual con el Vida?

La gente del Vida no me ha llamado, hemos estado en contacto con Osman Vélez pero para otras cosas y no para renovación de contrato. Entiendo que la directiva está anuente a que siga todo el cuerpo técnico, tendríamos que platicar sobre las aspiraciones que buscan.

¿Bajo qué condiciones renovaría con el Club?

Me gustaría reforzar al equipo, me gustaría potenciarlo para mejorar algunas cosas que se pueden hacer, hay que platicar para ver las condiciones del Club, voy para México la próxima semana, creo que hay suficiente tiempo para todo esto

¿Ha solicitado la renovación de los cinco futbolistas que quedaron sin contrato?

Son jugadores del equipo, lógicamente al terminar un contrato hay posibilidades de renovar, están anuentes a continuar en el Vida. Eso lo tiene que definir la directiva y sus pretensiones para el próximo torneo

¿Es cierto que Olimpia está interesado en usted como dijo el presidente del Vida Roberto Dip?

Creo que se tergiversó lo que comentó, aunque es un honor que me liguen con un equipo como Olimpia por todo lo que significa, creo que todos los técnicos quisiéramos dirigir un equipo de esa envergadura, pero hasta ahora no he tenido ninguna comunicación con nadie de Olimpia.

¿Tiene buena relación con directivo de Olimpia?

Conozco a Osman Madrid porque nos encontramos en los partidos pero a otros directivos no los conozco. Soy un técnico muy realista, ahorita no tengo equipo, estoy libre de escuchar propuestas pero la primera opción la tiene el Vida por el proyecto que hay.

¿Si Olimpia lo llama y le hace algún ofrecimiento aceptaría?

No me gusta hablar de posibilidades, me gusta ser realista porque si hablo daría la impresión que me estoy promocionando. Ahorita estoy libre, aunque Vida tiene la primera opción porque hay un proyecto iniciado, es má fácil para uno porque sabemos donde están los posibilidades de potenciar al Club.

¿Qué opina del castigo interpuesto por Fifa a su amigo Ramón Maradiaga por su silencio en intento de manipulación de partido?

Es una tristeza porque es mi amigo. Maradiaga no ha hecho nada de lo que se le acusa, creo que lo que le faltó fue comentarlo con los directivos de la Federación de El Salvador, a los jugadores fue que buscaron pero no aceptaron la propuesta. Es una pena lo que le ha pasado a mi amigo, todos estamos con él, esperamos que las cosas vuelvan a la normalidad, en lo personal metería las manos al fuego por él.

¿Metería las manos al fuego por su amigo "Primi" Maradiaga?

Ramón es todo un caballero, es un hombre íntegro, no se prestaría para una situación de esas, lo digo porque lo conozco bien como la palma de mi mano, por eso me da pena. Pero creo que las cosas volverán a su cauce y volverá muy pronto al banquillo de algún equipo, "Primi" no se presta para estas cosas, meto la mano al fuego por él.

¿A quién mira como campeón del fútbol hondureño a Marathón o Motagua?

No he visto los partidos, me he desconectado totalmente, estoy disfrutando de mis vacaciones, detallando mi casa en mi pueblo, luego voy a México. Que gane el mejor, ambos merecen estar en la final porque fueron los dos mejores del torneo.