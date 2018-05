Prono sobre el Olimpia: "Hay que buscar un DT de perfil, no más de la escuela colombiana, ya basta"

DIEZ

Olimpia hizo las cosas mal con las contraciones, sobre el armado del equipo, que los extranjeros en vez de aportar, no hicieron nada, los extranjeros son los que tienen que marcar la diferencia. Son muchos errores, lo que mal inicia mal termina también.

Cuando vos hacés algo así por impulso obviamente todo te va a seguir saliendo mal, falta bastante tiempo para que inicie el otro campeonato, hay tiempo para recapacitar sobre lo que sucedió y sobre lo que se hizo mal y armar un equipo competitivo.

Lastimosamente Olimpia no clasificó a la “Champions” (Liga de Campeones de Concacaf), espero que no se ponga a decir ahora, ‘bueno, sino clasificamos para qué vamos a invertir’. La gente del Olimpia se merece una gran satisfacción.

Los culpables de lo que pasa son, primero los dirigentes, pues se equivocaron en la escogencia del entrenador, después está lógicamente el técnico con el tema del armado del equipo y en tercer lugar están los futbolistas, pues son los que juegan, durante muchos partidos realmente su nivel ha sido bajo, todos son culpables de lo que pasa con Olimpia.

Carlos Prono ha criticado duramente a los extranjeros por su pobre aporte.

Nahún Espinoza tiene menos culpa porque él no armó el equipo, tiene culpabilidad en algunas decisiones en el partido o en algunos cambios, pero es el menos responsable. No sé si Nahún tiene las ganas de seguir, lo conozco y sé que es un tipo que es ganador y que quiere mucho a la institución. Lo de seguir va a depender de la fuerza que tenga y lógicamente de si los directivos lo quieren renovar.

De no ser así hay que buscar un técnico de alto perfil, no más de la escuela colombiana, por favor, no tengo nada contra los colombianos, pero ya basta, que venga un DT con otra mentalidad, con otras ideas.