Las razones del fracaso de Olimpia en los últimos años

Olimpia volvió a sumar otro fracaso, algo que no es normal en el equipo 'melenudo', ya con este son cuatro torneos que no ganan un campeonato y por si fuera poco, tampoco pueden llegar a una final.

Son varias las razones por la que los 'albos' no han podido disfrutar un título en la Liga Nacional en estos últimos dos años, es el club más ganador en el fútbol hondureño (30 copas).

Olimpia cerca de igualar su peor racha sin título en Liga Nacional

Eso sí, el pasado año levantaron una copa internacional y fue la Liga Concacaf, primera edición de esta competencia de clubes de esta región.

Malas contrataciones: En los últimos torneos han llegado extranjeros que no han rendido como se esperaba. John Córdoba, Andrés Quejada, Jaime Córdoba y Nicolás del Grecco, son uno de ellos.



Falta de liderazgo: Tras la salida de Noel Valladares y Fabio de Souza, Olimpia no ha podido tener un líder en el equipo, Carlo Costly, Gerson Rodas, Germán Mejía, han sido sus capitanos, pero no han podido lograrlo.

Salida de jugadores: Antony Lozano, Alberth Elis, Romell Quioto, Alexander, López, Luis Garrido, Roger Rojas, son algunos de los jugadores que han dejado el equipo y Olimpia no ha podido conseguir sus reemplazos.

Rafael Ferrari: El alejamiento de su presidente por enfermedad ha hecho que el trabajo quede a nombre de Osman Madrid y Rafael Villeda, pero no han tenido la fortuna de festejar.



Cambio de técnicos: Tras la salida del argentino Héctor Vargas, fue el colombiano Carlos Restrepo quien tomó el mando de los 'albos', este proceso prometió mucho, parecía un trabajo a largo plazo, pero se fue cayendo.Luego llegó Nahún Espinoza y no pudo hacer nada.

Se niegan a renovar: Jugadores como Luis Garrido, Alexander López y Roger Rojas se negaron a renovar y al terminar el contrato se fueron al Alajuelense, ahora Óscar Salas no tiene compromiso y ha anunciado su salida, antes lo hizo Romell Quioto.