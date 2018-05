¡Durísima baja! Francia pierde a Koscielny para el Mundial tras pasar por el quirófano

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, confirmó este martes los peores presagios y reveló que el defensa francés Laurent Koscielny estará fuera de los terrenos de juego durante los próximos seis meses por una lesión en el talón de Aquiles.

"Koscielny está destrozado, como es normal, porque acaba de ser operado. Esto significa que se perderá los próximos seis meses. No lo veremos hasta finales de diciembre", dijo hoy Wenger.



"Intentaremos ser positivos siempre. Cuando alguien sufre una lesión así lo único que puedes hacer es ser positivo", añadió el técnico sobre el defensa, quien tuvo que ser tratado prácticamente a diario durante el último año por inflamación y dolores recurrentes en el tendón.



"La recuperación será total porque la ventaja de la cirugía es que cura la inflamación, algo que la gente no suele hacer porque uno tiende a moverse mucho. No tengo ninguna duda y estoy seguro que se recuperará", apuntó.



Koscielny, capitán del Arsenal, sufrió la aparatosa lesión durante el partido de vuelta de semifinales de la Liga Europa ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.



El internacional francés, de 32 años, se perderá, por ende, la Copa del Mundo de Rusia y la mitad de la temporada 2018/2019, lo que supone un duro golpe para el próximo inquilino del banquillo de los 'Gunners'.



Además, este martes, Wenger confirmó que el español Santi Cazorla finalmente no se vestirá de corto para los dos últimos encuentros de la temporada del equipo londinense.



"Es una pena. Lo fiché y amo al jugador y a la persona. Está bien y está mejorando y corriendo, pero el riesgo de forzarle para que regrese antes es demasiado elevado", dijo el preparador alsaciano.



Cazorla, de 33 años, lleva un año y medio sin vestirse de corto debido a una lesión que sufrió en 2016 en un partido de Liga de Campeones contra el Ludogorets búlgaro, aunque sus problemas comenzaron antes, en 2015, por molestias de tobillo.



Desde entonces, el español ha pasado diez veces por el quirófano, y sufrió una infección que le redujo hasta ocho centímetros el tendón de Aquiles.