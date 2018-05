Jonathan Rougier y la dedicatoria que quiere hacer en su cuarta final con Motagua

En enero de 2017, el Motagua fichó a Jonathan Rougier tras la dura lesión de Harold Fonseca, arquero titular en ese momento del Azul. El argentino debutó en un partido de Copa Presidente ante el Gremio en Nacaome y desde ese momento el sudamericano comenzó su lucha por ganarse un puesto en el marco y lo consiguió.



Pero no solo eso, el de Villa Elisa es como un amuleto de la suerte, ya que desde su aparición, el Ciclón no falla en finales y ahora clasificó a su cuarta.

En la actualidad es uno de los mejores en su posición en Liga y fue clave en el pase de Motagua a una nueva final, algo que lo tiene muy contento, pues en el certamen pasado se lesionó en la final de ida ante Real España y no pudo estar para la vuelta.



“Estoy muy feliz por una nueva oportunidad de jugar otra final, en el torneo pasado solo pude estar en elpartido de ida por la lesión que sufrí, entonces estoy feliz y agradecido con Dios por una nueva final y también a Motagua porque me da la chance de estar aquí. No lo tomo como una revancha porque en el fútbol lo que uno pierde no regresa, pero sí lo tomo como una nueva oportunidad donde lo dejaremos todo para traer la copa a casa”, comenzó diciendo.



Rougier es un tipo sencillo y muy sincero en cada palabra que dice. Reconoce que el haber venido a Honduras es una de las mejores decisiones en su vida.



Jonathan Rougier quiere dedicar el campeonato a Santiago Vergara, que en paz descansa.



“Cada día que paso acá en Honduras confirmo que haber venido fue una de las mejores decisiones en mi carrera. Esta final va a ser muy dura, creo que vendrán partidos muy intensos, pero cerrados al mismo tiempo porque es una final, son los dos mejores equipos del año porque así lo muestra la tabla, serán duelos vibrantes. Ellos se sienten cómodos jugando en el Yankel, pero bueno creo que en el Olímpico puede haber más seguridad y que así llegue la gente de Motagua”.

Prosigue y elogia a Diego Vázquez, quien fue la persona que lo trajo al país. “Diego ha sido muy importante para mi carrera porque me dio la oportunidad de venir y convencerme de que podía, he tratado de devolverle la confianza”.



Para finalizar, asegura que en caso de ganar el título, irá dedicado a Santiago Vergara. “Este título va a ir dedicado cien por ciento a Santi, va a ser una copa anhelada para que él la pueda levantar también. Que lo celebre en el cielo y con nosotros también”.

ALGUNOS DATOS

Jonathan Rougier - argentino - portero

30 años

altura: 1.90

peso: 196 libras



* El guardameta argentino suma 11 partidos en el Clausura con la camisa del Motagua, sumando 990 minutos hasta ahora y solo ha recibido nueve goles.



MÁS DEL ARGENTINO



- La titularidad de Jonathan Rougier hizo que Marlon Licona fuera prestado al Honduras Progreso en el presente certamen.



- Jonathan Rougier es el segundo portero argentino de Motagua bajo la era de Diego Vázquez, antes estuvo Sebastián Portigliatti.



- En enero pasado el argentino no sabía a ciencia cierta si le iban a renovar el contrato, al final la directiva y Vázquez tomaron a bien hacerlo.



- Rougier mencionó que sería bueno jugar la final de vuelta en el Olímpico porque así muchos aficionados azules irían a ver el juego.