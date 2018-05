Johnny Leverón sobre Motagua: "El cariño y respeto lo dejamos de lado"

Johnny Leverón es uno de los baluartes de Marathón, uno de los dos flamantes finalistas del torneo Clausura. Amparado en su dilatada experiencia y madurez necesaria para afrontar estos partidos, el zaguero yoreño valoró con DIEZ las claves para pegar primero ante Motagua, su exclub, del cual dice haber salido en buenos términos en el pasado.

El mundialista Sub-17, Sub-20 y olímpico en Londres 2012 con la Sub-23 es categórico al referirse al estadio de su predilección para la revancha: se inclina por el Yankel Rosenthal, aunque entendería perfectamente la decisión de la directiva de llevar dicho choque al Olímpico Metropolitano.

Para el encuentro de ida considera que es clave tener concentración y mantener la constancia que se ha venido teniendo en el juego de la mano del argentino Héctor Vargas, con quien se muestra agradecido por la confianza.

LA ENTREVISTA:



Se viene la madre de las batallas, ¿con qué ilusión afronta este gran desafío?

Con mucha motivación, responsabilidad y compromiso con mis compañeros, conmigo, mi familia y afición, con todo lo que rodea a la institución.



Había mucho escepticismo con este proyecto, pero las cosas han salido espectacularmente...

La verdad mucha satisfacción el saber que desde que inició la planificación hace un año con el profe y la directiva, que regresé al equipo, el proyecto fue uno, el trabajo de cada semana fue desde ese momento lograr el campeonato, lástima el torneo pasado que por diferentes circunstancias, que podríamos poner como excusas, no se logró dar. Es de mucha satisfacción saber que en este torneo se ha alcanzado un paso, pero el objetivo es el campeonato.



¿Cuánto le impulsa ser considerado uno de los líderes de este joven equipo?

Primeramente agradecerle al profe y a la directiva por la oportunidad y la confianza que me han brindado, pero primordialmente a cada uno de mis compañeros porque de una u otra forma uno puede hablar y si los compañeros no están abiertos es bien complicado; ellos han sido muy fuertes mental y físicamente, se ha hecho un trabajo espectacular y muy agradecido con todos por vencer dificultades, esperamos contar con la bendición de Dios para lograr el campeonato.



Se enfrenta a su exequipo en una gran final, ¿a qué sabe?

Algo un poco especial porque estuvimos durante mucho tiempo ahí, pelee como lo hago en cada partido, cada balón como si fuera el último; jugué al fútbol de otra forma, no con tanta experiencia como la que tenemos ahora gracias a Dios. Pero el cariño y respeto que se puede tener lo dejamos de lado, y pensamos más en el profesionalismo que hay que tener para dar crédito a la confianza que nos han dado mucho tiempo acá.

¿Tiene la madurez para trascender en este grupo?

Podría decir que sí, pero si las cosas no salen como uno quiere y al final los partidos se complican, no; realmente el equipo ha tomado la madurez, principalmente, de saber ganar y manejar los partidos porque a pesar de todo no hemos tenido juegos que se nos compliquen. El club ha ido teniendo ese sacrificio y entrega, pase lo que pase y el rival que se tenga enfrente se ha alcanzado solidez.



¿Pasa por la ida la posibilidad de consolidar una ventaja?

Creo que para venir con mayor confianza al segundo partido sí, pero sabemos que va a ser un duelo en el que Motagua saldrá con todo desde el primer minuto para intentar una victoria en el primer juego; ya hemos pasado ese tipo de situaciones, lo más cercano fue contra Real España, que buscó el partido a más no poder y fuimos muy constantes e inteligentes, supimos cuando debíamos atacar y esa tranquilidad la demostramos en el segundo encuentro.



¿En qué estadio quiere jugar la vuelta, en el Yankel o el Olímpico?

La verdad, por familiaridad y porque nos sentimos en casa, te diría que el Yankel, pero hay que ver muchas cosas, que las vea el equipo, es una tarea que debe tomar la junta directiva y el cuerpo técnico; si quieren la opinión de nosotros se las vamos a dar, pero hay que observar muchas cosas que rodean el entorno del club y tomar la mejor decisión por el objetivo primordial de todos. Es una decisión que en estos días lo más seguro va a tomar la directiva.